“Ráfagas de nieve”: cómo la ola de frío ártico provocó en Miami Beach las temperaturas más bajas desde 2010

Miami Beach experimentó este domingo 1 de febrero del 2026 una inusual ola de frío ártico, con temperaturas que no se registraban en la zona desde hacía 16 años. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió un aviso por fenómeno climático severo, vigente hasta las 10 horas, debido a la magnitud del evento.

Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcó alrededor de 4 °C en Miami Beach, pero la sensación térmica descendió hasta -5 °C por ráfagas de viento que alcanzaron los 55 km/h. El pronóstico para el resto del día prevé máximas apenas superiores a los 11 °C, mientras que las mínimas nocturnas llegarán a 3 °C.

Según los registros oficiales del NWS, Miami no reportaba temperaturas inferiores a 1.7 °C desde diciembre de 1989. Se trata del frente frío más intenso que ha golpeado el sur de Florida desde el 2010.

Los datos climatológicos indican que, para un 1 de febrero, el récord previo de temperatura mínima en Miami era de aproximadamente 2 °C, registrado en 1918. La temperatura actual de 4 °C se acerca considerablemente a esos mínimos históricos de principios del siglo XX.

La sensación térmica de -4 °C observada en South Beach resulta excepcional para esta zona costera. En diciembre del 2010, la sensación térmica llegó a 2 °C, pero valores negativos son extremadamente raros en esta región tropical.

Alertas y protocolos de emergencia

El NWS activó protocolos de emergencia y emitió advertencias de heladas para gran parte del sur de Florida. Las autoridades recomendaron extremar precauciones para proteger a personas sin hogar, mascotas, plantas y cultivos vulnerables a las bajas temperaturas.

Ana Torres-Vázquez, pronosticadora en Miami, señaló a NBC News que “la región podría experimentar temperaturas heladas récord este fin de semana”.

Gran parte de Florida, especialmente el interior y el norte del estado, está bajo advertencia por temperaturas que podrían descender hasta -6 °C en áreas aisladas, según informó el NWS.

#EEUU| Así amanece Florida

Con temperaturas por debajo del punto de congelación (32F / 0°C) Se reporta caída de nieve en el 45% del Estado, debido a la ola de frío del ártico que deja a millones de personas bajo temperaturas extremas. pic.twitter.com/CDH8N4WZuE — William Delgado Press 🌐 (@WilliamDelgadoG) February 1, 2026

Nieve y condiciones inusuales

En un fenómeno poco común para Florida, el NWS en Tampa Bay reportó ráfagas de nieve alrededor de las 4.45 horas de este domingo. “Pudimos ver algunas de las ráfagas de nieve aquí en la oficina”, confirmaron los meteorólogos del servicio.

Según la agencia Associated Press, el NWS Tampa Bay informó que “existe una pequeña posibilidad de copos de nieve en la zona, aunque no se prevén acumulaciones”. Este tipo de fenómeno es raro en Florida; los registros anteriores incluyen episodios de nieve en enero del 2010, diciembre de 1989 y un evento con acumulación en 1977.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ratificó el pronóstico en su actualización de enero del 2026, y describió que “las condiciones actuales pueden propiciar la presencia de precipitaciones invernales aisladas en el área de Tampa Bay”, aunque la probabilidad de acumulación es baja.

Medidas de protección y recomendaciones

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la habilitación de refugios temporales y el refuerzo de operativos para atender emergencias relacionadas con el frío. “En algunos lugares, la temperatura rondará entre -6 y -1 grados Celsius”, declaró DeSantis en conferencia de prensa difundida por NBC News.

El NWS y la NOAA recomiendan limitar el tiempo al aire libre, abrigarse con varias capas de ropa y proteger a las personas vulnerables. También instan a prestar especial atención a mascotas y animales domésticos.

El Dr. David Nestler, de la Clínica Mayo, citado por la agencia Associated Press, advirtió que “la congelación y la hipotermia son peligros reales cuando las temperaturas bajan tanto”.

El pronóstico indica que el frío extremo persistirá hasta el lunes por la noche, con heladas generalizadas en varias zonas. Para el martes se prevé una leve recuperación, con máximas de 18 °C.