En imágenes: hortalizas amanecen congeladas en Tecpán Guatemala por intenso frío que continúa este 3 de febrero

Byvian Roldán, pronosticadora del Insivumeh, informó que este martes 3 de febrero el territorio guatemalteco continúa bajo la influencia de un sistema de alta presión, por lo que ingresará humedad del mar Caribe y viento del norte, moderado y ocasionalmente fuerte, entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Además, este sistema podría favorecer lluvias dispersas al final de la tarde o durante la noche, principalmente en Izabal.

Mientras tanto, en el sur del país habrá ambiente cálido y soleado. En el norte, el altiplano central y el occidente se reporta poca nubosidad.

Roldán añadió que persiste un descenso importante en las temperaturas, especialmente en el occidente, donde el termómetro ha marcado entre cero y -2 grados.

En el norte y el oriente del país la temperatura oscilará entre 9 °C y 13 °C. Mientras que, en el altiplano central y la Franja Transversal del Norte, las temperaturas estarán entre 8 °C y 12 °C.

Explicó que el sistema que afecta al país ha sido de condiciones extremas, sumado al ingreso de aire frío.

En Tecpán Guatemala, Chimaltenango, se ha reportado escarcha en cultivos de hortalizas en varias aldeas. Entre los cultivos afectados hay fresas y repollos que, según vecinos, amanecieron congelados.

Cultivos congelados en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Jesús Orantes)

