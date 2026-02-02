Cómo varios países de Centroamérica se han visto afectados por una ola de frío extremo

No solo EE. UU. se ha visto afectado por las bajas temperaturas, ya que varios países de Centroamérica han registrado este 2 de febrero fuertes vientos y aire gélido.

Las bajas temperaturas en Guatemala, Honduras y El Salvador se deben a la llegada de una ola de frío que ha provocado registros de hasta -2 grados en áreas montañosas.

Aunque en gran parte de EE. UU. se reporta una ola de frío extremo que ha causado un descenso considerable de la temperatura, las autoridades no lo asocian con lo ocurrido en Centroamérica.

Cleofas Culajay, vocero del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, explica que el país centroamericano registra el mayor descenso de las temperaturas.

Otras áreas, como las cercanas a las costas del Pacífico, registran aproximadamente 22 grados.

“Estas temperaturas se deben al sistema de alta presión que nos está afectando, una masa de aire frío que se ha establecido en el país”, afirma Culajay.

En El Salvador se registraron temperaturas de hasta 3.5 grados en Los Andes, mientras que en Santa Ana, en el occidente del país, se reportaron 4 grados, la más baja desde 1988.

En el resto del territorio salvadoreño, la temperatura se mantendrá en una media de 22 grados por la tarde y descenderá hasta los 15 grados por la noche.

Por su parte, Honduras está bajo los efectos de “una masa de aire frío sobre el territorio nacional que provocará condiciones nubosas, bajas temperaturas, lluvias y chubascos”.

Las zonas más afectadas en Honduras serán el norte y las regiones montañosas.

Nicaragua reporta aproximadamente 16 grados en el departamento de Jinotega, en el centro del país, mientras que en el norte se prevén temperaturas de hasta 18 grados y de entre 21 y 24 grados en otros municipios.

Las únicas zonas que no registrarán un frente frío son Panamá y Costa Rica.

Vientos

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen alertas por ráfagas de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos, caída de árboles o daños en el tendido eléctrico, por lo que las autoridades piden precaución.

En Costa Rica, un informe meteorológico advierte de ráfagas de hasta 110 km/h en las zonas bajas de las montañas de la provincia de Guanacaste, en el noroeste del país, lo que podría provocar derrumbes y fuerte oleaje.

En Panamá, las autoridades alertan de “condiciones ventosas sobre el país, con vientos intensificados de dirección norte, con velocidades de entre 20 y 35 km/h y ráfagas superiores a los 40 km/h”, principalmente en las regiones Central, Metropolitana y del Pacífico Occidental.

