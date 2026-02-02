Nevadas e iguanas congeladas: Cómo está EE. UU. tras tormenta invernal y qué se espera para esta semana

El pasado fin de semana, Estados Unidos fue golpeado por una fuerte tormenta invernal, que afectó el sureste del país con intensas nevadas, sobre todo en Carolina del Norte.

Además, se reportó un peculiar suceso en Florida, donde varias iguanas congeladas cayeron de los árboles, debido a las bajas temperaturas registradas.

Aunque la tormenta ya pasó, en EE. UU. aún se registrarán temperaturas mínimas a partir del 2 de enero.

Esto se debe, según las autoridades estadounidenses, como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), a una ola de frío polar que persistirá este lunes en gran parte del país.

Esta ola de frío afectará incluso Florida, donde ya se reportaron temperaturas bajo cero.

"Alertas de frío y congelamiento extremo permanecen vigentes esta mañana a lo largo de gran parte de Florida, hacia el sur de Georgia y Alabama, porciones de las Carolinas y el sureste de Luisiana, antes de que se establezca una tendencia gradual de moderación", señaló el NWS.

It's so cold in Florida that iguanas started falling from trees. 🦎🥶



When temperatures fall into the 40s or below, iguanas can become cold-stunned, temporarily losing muscle control. They recover as conditions warm. pic.twitter.com/FjDrT7mLmz — AccuWeather (@accuweather) February 1, 2026

Además, la entidad advirtió que en Florida se registrarán las temperaturas más bajas desde 1989.

Iguanas congeladas

Un hecho inusual sorprendió a los habitantes de Florida, ya que, debido al descenso térmico, varias iguanas quedaron paralizadas y cayeron de los árboles.

PLOT TWIST: Ron DeSantis brought the cold front on purpose to take out iguanas in Florida.



We never get tired of winning in Florida!



pic.twitter.com/KQizr7Hfit — Cryptid Politics (@CryptidPolitics) February 2, 2026

Autoridades como la agencia de fauna salvaje de Florida explicaron que estos reptiles se inmovilizan cuando las temperaturas alcanzan los 0 °C.

Fun fact from South Florida- when temps drop below 50, it tends to rain iguanas. Not so fun fact- they can grow to 7 feet in length, 30lbs in weight, and like to perch on the upper most branches of the tallest trees… pic.twitter.com/jXgIObaSDV — Andre Robotewskyj (@andrexrobot) February 2, 2026

La entidad añadió que las iguanas retoman su movilidad cuando la temperatura vuelve a subir.

En redes sociales circularon diversas imágenes y videos que muestran a los animales en estado de congelación.

