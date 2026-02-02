Internacional
Nevadas e iguanas congeladas: Cómo está EE. UU. tras tormenta invernal y qué se espera para esta semana
A pesar del paso de una gran tormenta invernal, las autoridades de EE. UU. han advertido que una ola de frío polar continuará en el país y mantendrá bajas las temperaturas.
El hielo se acumula en el East River a lo largo de la costa de Brooklyn mientras la ciudad de Nueva York sufre temperaturas gélidas tras una tormenta invernal durante el fin de semana del 27 de enero de 2026, en la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: AFP)
El pasado fin de semana, Estados Unidos fue golpeado por una fuerte tormenta invernal, que afectó el sureste del país con intensas nevadas, sobre todo en Carolina del Norte.
Además, se reportó un peculiar suceso en Florida, donde varias iguanas congeladas cayeron de los árboles, debido a las bajas temperaturas registradas.
Aunque la tormenta ya pasó, en EE. UU. aún se registrarán temperaturas mínimas a partir del 2 de enero.
Esto se debe, según las autoridades estadounidenses, como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), a una ola de frío polar que persistirá este lunes en gran parte del país.
Esta ola de frío afectará incluso Florida, donde ya se reportaron temperaturas bajo cero.
"Alertas de frío y congelamiento extremo permanecen vigentes esta mañana a lo largo de gran parte de Florida, hacia el sur de Georgia y Alabama, porciones de las Carolinas y el sureste de Luisiana, antes de que se establezca una tendencia gradual de moderación", señaló el NWS.
Además, la entidad advirtió que en Florida se registrarán las temperaturas más bajas desde 1989.
Iguanas congeladas
Un hecho inusual sorprendió a los habitantes de Florida, ya que, debido al descenso térmico, varias iguanas quedaron paralizadas y cayeron de los árboles.
Autoridades como la agencia de fauna salvaje de Florida explicaron que estos reptiles se inmovilizan cuando las temperaturas alcanzan los 0 °C.
La entidad añadió que las iguanas retoman su movilidad cuando la temperatura vuelve a subir.
En redes sociales circularon diversas imágenes y videos que muestran a los animales en estado de congelación.
