Prevén aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en niños por frío y regreso a clases

Con el retorno a clases en el sector público y las bajas temperaturas que afectan al país, pediatras del Hospital General San Juan de Dios alertan sobre un posible incremento de enfermedades virales, especialmente infecciones respiratorias e intestinales en niños.

El pediatra Henry Girón indicó que los más afectados suelen ser los lactantes menores de un año, así como los escolares que, al reintegrarse a las aulas, se exponen a un mayor riesgo de contagio.

“Con este clima y en esta época, vamos a tener un aumento de los casos de pacientes que tienen infecciones respiratorias e intestinales”, señaló.

De acuerdo con el especialista, las enfermedades respiratorias se presentan durante todo el año, pero tienden a intensificarse en temporadas frías. A esto se suma la presencia de niños con alergias o asma, quienes son más sensibles a los cambios de temperatura.

Girón hizo énfasis en la importancia de mantener la higiene como medida preventiva, en especial el lavado de manos, una práctica fundamental que debe reforzarse en casa y en los centros educativos. “Es una técnica sumamente simple, siempre y cuando se haga bien”, apuntó.

Asimismo, recordó que cumplir con el esquema de vacunación ayuda a prevenir complicaciones derivadas de enfermedades como la varicela y el sarampión, que han vuelto a aparecer en algunas regiones.