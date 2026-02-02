¿Qué es la sensación térmica y por qué el frío se siente más intenso?

La sensación térmica tiene relación directa con la velocidad del viento y está afectando a los guatemaltecos, que el 2 de febrero han experimentado bajas temperaturas en la mayor parte del territorio nacional.. El medio National Geographic explica que este término que se escucha en en los reportes meteorológicos es una medida del frío que se siente en la piel.

Por ejemplo, si en una estación se registra una temperatura de 10 °C y el viento supera los 25 o 30 kilómetros por hora, la temperatura puede sentirse fácilmente uno o dos grados más baja. En resumen, entre más fuerte sea el viento, mayor será la sensación térmica de frío”, explica César George, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).



En el caso de Guatemala, el frío intenso que se experimenta actualmente se debe al desplazamiento de masas de aire frío y seco desde el Polo Norte hacia la región del Caribe, detalla George. Este fenómeno ha provocado un descenso significativo de las temperaturas mínimas no solo en Estados Unidos y México, sino también en el territorio nacional.



Hasta ahora, el amanecer más frío de la presente temporada se registró el lunes 2 de febrero.

“La temporada fría finaliza durante la primera quincena de marzo. Por lo tanto, mientras se mantengan las condiciones actuales, es posible que sigamos registrando temperaturas similares o incluso más bajas”, advierte el experto del Insivumeh.



Entre las recomendaciones principales están abrigarse adecuadamente, especialmente durante la noche y la madrugada, ya que las bajas temperaturas continuarán. Asimismo, es importante mantenerse informado sobre los albergues habilitados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), como medida de prevención para evitar enfermedades y proteger vidas humanas, añade.

National Geographic menciona que el término "sensación térmica" fue acuñado en 1939 por el geógrafo y explorador antártico Paul Siple. Junto con su compañero Charles Passel, experimentaron cuánto tardaba el agua en congelarse en distintas condiciones de aire y viento. A partir de estos datos, crearon fórmulas para determinar cómo podía influir el viento en la sensación de temperatura sobre la piel.

"Con el tiempo, sus fórmulas se han ido actualizando con modelos informáticos más precisos y experimentos con seres humanos", dice la inverstigación.