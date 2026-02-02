Terremoto de 1976 en Guatemala: Urbano Madel, el astrólogo que vinculó los astros con el desastre natural

En el 2026 se cumple medio siglo del Terremoto de 1976 que impactó a los guatemaltecos. En esa época se destacaba que el el astrólogo Urbano Madel, cuyo nombre real era Humberto Cuevas, hizo algunas predicciones astrológicas que, con los años, cobraron notoriedad por su nivel de acierto, entre ellas este desastre natural.

Urbano Madel Falleció en el 2018, a los 85 años, por complicaciones cardiovasculares. Cuevas decidió adoptar el nombre artístico Urbano Madel porque, según explicó, cada letra corresponde a un número de la cábala y, al sumarlos, se obtiene el número 10, que significa "perfecto".



Predicciones cumplidas



Entre sus pronósticos más destacados se encuentran:



Terremoto en Guatemala (1976): El 27 de enero de 1976 , Madel predijo un terremoto para la ciudad de Guatemala. Basó su análisis en el asentamiento de la ciudad el 2 de enero de 1776 , bajo el signo de Capricornio , según la posición del meridiano al mediodía de esa fecha. E l terremoto de 7.5 grados que sacudió Guatemala en esa madrugada dejó cerca de 23 mil muertos y un millón de personas damnificadas.

Viaje a la Luna (1959): Vaticinó que el hombre llegaría a la Luna antes de 1970. Se cumplió con la misión del Apolo 11, en julio de 1969.



Crisis financiera en EE. UU. (1988): Anticipó una inminente bancarrota del sistema financiero mundial, que tituló como “Vorágine de un caos económico sin precedentes”, publicada el 2 de marzo de 1988 en Prensa Libre.



Elección presidencial de Guatemala (1970): En enero de 1969, predijo que el próximo presidente nacería bajo el signo de Cáncer y que Géminis influiría en el poder. En marzo de 1970 ganó Carlos Manuel Arana Osorio (nacido el 18 de julio, Cáncer) y su vicepresidente fue Eduardo Cáceres Lehnhoff (nacido el 2 de junio, Géminis).

El astrólogo y su advertencia antes del terremoto de 1976



El astrólogo Madel dejó una inquietante reflexión antes del terremoto del 4 de febrero de 1976. En un análisis publicado ocho días antes del sismo, advirtió sobre alineaciones planetarias y aspectos astrales que, según su interpretación, presagiaban un fenómeno telúrico de gran magnitud:



“Al instalarse la ciudad capital en la región que actualmente ocupa, un violento triángulo formado por Marte, Urano y Plutón imprimió a su destino las características angulares y de los astros que forman el aspecto. Por otra parte, el Sol, situado en conjunción con la cúspide del sector meridiano, formó un aspecto dramático con el planeta Plutón.



Al comparar el horóscopo de 1776, año de los movimientos sísmicos que afectaron grandemente la capital, con los horóscopos de 1917 y 1918, podemos observar que el terremoto de 1917, 25 de diciembre, fue precedido de un aspecto violento de Plutón transitando a noventa grados de su posición original y en oposición con el Sol y con el grado meridiano de la carta astral de 1776.

Publicación que destacaba la posiblidad de un terremoto en Guatemala, el cual sucedió una semana después. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)



Además, el nodo lunar estuvo situado en enero de dicho año en Capricornio, formando una conjunción con el meridiano y la posición solar de la ciudad. El nodo lunar agonizó en Capricornio en los meses de diciembre de 1917 y enero de 1918.



Se establece, en consecuencia, que son puntos sensibles de este horóscopo los ángulos y posiciones astrales ya señaladas, y debe esperarse que, cuando condiciones semejantes se propicien o fundamenten en el futuro, tengan que producirse fenómenos telúricos de igual o mayor envergadura, de acuerdo al grado de peligrosidad astral.



Sin dejar de señalar que ciertamente se producen notables aspectos de violencia telúrica previos al año 2015, será en dicho año cuando se produzca un aspecto planetario de singular combustión, como es la conjunción de Plutón con el grado meridiano y la posición solar de la ciudad capital, lo cual presagia la destrucción casi total, con epicentro en lo que actualmente es Mixco y zonas 7 y 11, y que ya en el año 2015 será el punto de un gran centro industrial y comercial.



Los movimientos sísmicos más inmediatos están señalados en el horóscopo de la capital por el tránsito de Plutón en el signo de Libra, que se inició hace algunos años y concluye después de 1980, año en que el astro estará a 23 grados del signo, faltándole 7 grados para completar su ronda por Libra”.



Aunque la predicción astral proyectaba un desastre en el año 2015, lo que llama la atención es que el texto fue publicado justo ocho días antes del terremoto del 4 de febrero de 1976, ocurrido durante las celebraciones del Bicentenario de la ciudad capital en el Valle de la Ermita, y que afectó muchas edificaciones antiguas y modernas.



Vocación desde niño



Un artículo publicado en Prensa Libre destacaba que el astrólogo nació el 31 de octubre de 1933 en Santiago de Chile, desde temprana edad mostró interés por las estrellas. En una entrevista posterior a su muerte, su hijo, Mario Cuevas, relató que ese interés nació tras un sueño a los 12 años. En sus propias palabras:“Soñé que estaba frente a un umbral donde había dos parales. Al cruzarlos y ver hacia el cielo, distinguí las constelaciones que provocaron en mí una atracción inexplicable”.



Durante su juventud, participó en la política chilena y, a los 17 años, fue presidente del Partido Laborista (PAL). Su curiosidad por el cosmos lo llevó a desarrollar una biblioteca personal con más de 10 mil libros, centrados en filosofía, historia, mística y astrología.



Trayectoria internacional



En 1956 salió de Chile por razones políticas y se trasladó a Estados Unidos. Después recorrió Centroamérica, vivió un tiempo en Panamá y luego en Costa Rica, donde comenzó a ejercer la astrología hacia 1958, además de tener un programa radial y ejercer como locutor nocturno.



Fue vicepresidente de la logia Acuarius en Costa Rica, donde los domingos practicaba la imposición de manos con fines curativos.



Más adelante se trasladó a Nicaragua, donde conoció al entonces presidente Luis Somoza, quien lo acogió como su astrólogo y consejero. En ese país fue socio fundador del Sindicato de Periodistas de Managua y trabajó en el diario La Hora, vinculado al Partido Liberal.

Urbano Madel era considerado un astrólogo acertado en predicciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)



Madel se radicó en Guatemala en 1962 y se nacionalizó en 1974. Durante ese periodo se casó con Elida Julieta Méndez, colaboró con el Club de Leones Guatemala 63 y fue fundador de la Cámara Guatemalteca de Periodismo.



