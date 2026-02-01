Los 35 segundos del terremoto de 1976 que dejaron a Guatemala bajo los escombros

Habían transcurrido 52 años sin terremotos en Guatemala, hasta que, la madrugada del 4 de febrero de 1976, uno de magnitud 7.5 azotó el país.

Con epicentro en la zona del río Motagua, entre los departamentos de Guatemala, El Progreso e Izabal, el sismo no solo sacudió al país, sino que lo colocó en una situación de vulnerabilidad, al cobrarse la vida de alrededor de 23 mil guatemaltecos.

Según registró Prensa Libre en su edición del 5 de febrero de ese año, el movimiento telúrico ocurrió a las 3.03.33 horas, dato que se difundió de boca en boca, pues a esa hora se detuvo el reloj principal de la Catedral Metropolitana.

Sin embargo, los datos oficiales lo sitúan a las 3.01.43 horas. Lo cierto es que bastaron solo 35 segundos para dejar a más de un millón de damnificados en todo el territorio nacional.

“Guatemala está herida, pero no de muerte”

El gobierno, presidido por Kjell Eugenio Laugerud García, intentó hacer un llamado a la calma, e invitó a la ciudadanía a desarrollar un espíritu de confraternidad y colaboración, lo que para muchos era una tarea difícil, casi imposible.

El Comité Nacional de Emergencia hizo un llamado urgente al personal médico y paramédico para que prestara su ayuda en los centros asistenciales y brindara los servicios que demandaba el país.

Además, solicitó a la ciudadanía la colaboración con vehículos de carga, picops y transportes colectivos para apoyar en el rescate y traslado de personas.

Portada del 5 de febrero de 1976, un día después del terremoto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Heroísmo en medio de la tragedia

Telma Pérez Alvarado, de 14 años, murió bajo los escombros de una vivienda en la 24 avenida y 8 calle de la zona 6. Ya había salido a la calle junto con su familia, pero recordó a un niño que se había quedado dormido y regresó para sacarlo.

La joven logró su cometido, pues rescató al pequeño y lo lanzó hacia la calle segundos antes de quedar atrapada bajo la estructura. Un acto que le costó la vida.

Un recuerdo doloroso

Miles de familias inconsolables buscaban entre los escombros a sus seres queridos.

En la zona 19, colonia La Brigada, un padre de familia no lograba entender la situación y clamaba entre sollozos: “¡No es posible! ¿Qué voy a hacer yo ahora sin mis muchachitos?”

El padre, identificado como Antonio Figueroa, era consolado por vecinos y, por momentos, se acercaba a los cadáveres de dos de sus hijos, Concepción y Elizabeth Figueroa, que yacían bajo un promontorio de madera y materiales destruidos.

Reporteros en la colonia Belén también fueron testigos de otra tragedia: una madre, la señora Antolina Patzán, intentó rescatar a sus hijos, pero quedó atrapada entre las paredes caídas de plomo.

Estos eran apenas algunos de los muchos casos que se veían por todos lados.

Las zonas 3, 5, 6, 7 y 19, las más afectadas, eran testigos de escenarios dolorosos entre guatemaltecos que habían perdido no solo sus hogares, sino también a sus seres queridos.

Y eso era solo en la ciudad de Guatemala.

Los daños se extendían a varios departamentos del país, pero al principio era imposible registrar los datos, ya que la movilidad para autoridades y cuerpos de socorro era casi nula.

Reporteros de Prensa Libre de ese entonces visitaron algunos municipios como San Lucas, San Pedro y San Juan Sacatepéquez, donde la destrucción fue casi total.

Casi la totalidad de las casas en San Lucas Sacatepéquez quedó sepultada, ya que, por el tipo de construcción —principalmente de adobe—, no resistieron la fuerza del sismo. La iglesia parroquial, construida en 1560, fue totalmente destruida.

Hospitales fueron insuficientes para atender a lesionados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Apoyo internacional en medio de la tragedia

Pueblos y gobiernos de Centroamérica, México y Argentina expresaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Guatemala ante la calamidad provocada por el terremoto que afectó a toda la nación.

Desde Nicaragua, por vía terrestre, dos furgones cargados con medicinas, víveres y plantas eléctricas iniciaron su camino hacia el país. Desde El Salvador, el gobierno del coronel Arturo Armando Molina envió unidades de la Cruz Roja Salvadoreña, que transportaban principalmente medicinas.

La OEA, bajo la presidencia del embajador venezolano José María Machín, deliberó poner en operación el Fondo Interamericano para Situaciones de Emergencia (FINDE), con el objetivo de brindar ayuda al país.