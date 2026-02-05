¿Lluvia de iguanas congeladas en Miami? El frío récord en Florida provoca un insólito fenómeno

Durante la tarde del pasado miércoles 4 de febrero, el gobierno local de la Ciudad de Miami, Florida, sugirió a sus residentes “matar humanamente” a las iguanas congeladas tras el frío récord en el estado, ya que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, en inglés) recibió casi tres mil de estos animales.

"Ya no estamos aceptando iguanas verdes en las oficinas de la FWC. Regulaciones temporales solo permitían a las personas transportar a las iguanas verdes a las oficinas de la FWC el 2 y 3 de febrero. Aún puedes matar humanamente a las iguanas verdes en tu propiedad o con permiso del propietario", indicó la Comisión en sus redes sociales.

El aviso llegó después de que el director de la FWC, Roger Young, reportó la recepción de tres mil iguanas debido al frío récord en Florida, donde Miami registró el inicio de febrero más frío de su historia, con temperaturas cercanas a cero y nieve que alcanzó el sur del estado, una región donde usualmente predominan el calor y la humedad.

Ante esta situación, el frío provocó una “lluvia de iguanas” en Florida, un fenómeno en el que los reptiles caen de los árboles al congelarse. Por ello, el gobierno estatal emitió una orden ejecutiva que permitió, de forma temporal, a los residentes trasladar a estos animales vivos, pero paralizados, a las oficinas de la Comisión de Conservación.

Lluvia de iguanas en Florida

"Las iguanas verdes invasivas no están protegidas en Florida, excepto por las leyes estatales anticrueldad, y los miembros del público pueden matarlas humanamente en su propiedad o con el permiso del propietario", indicó la FWC en un comunicado sobre los lagartos arbóreos que miden hasta 1.65 metros de longitud, de cabeza a cola.

Frente a este escenario, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre también recordó que las leyes estatales prohíben a las personas poseer o transportar a estos reptiles, debido a que son una especie invasiva, como otras 600 no nativas en el estado de Florida, y tienen “impactos adversos en el ambiente de Miami y su economía”.

Lea más: ¿Sarampión en Disneyland? Alarma en Los Ángeles por un contagiado en el parque temático

Asimismo, la FWC también le pidió a la población de Florida no llevar a estas iguanas congeladas a sus casas u oficinas, al explicar que estos reptiles pueden recuperarse “más rápido de lo que se piensa” del frío, por lo que luego actúan de forma defensiva, con sus largas colas que usan como látigo, así como con sus garras y dientes afilados.

Sin embargo, este fenómeno refleja los estragos del frío en Florida, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) emitió alertas de congelamiento que incluyeron al condado de Miami, con temperaturas récord cercanas a cero, además de nieve en las costas del centro y sur del estado, como Cape Coral, Tampa y Sarasota.

Las iguanas dependen del calor

La mayoría de las iguanas del sur de Florida proviene de países con climas más cálidos de América Central y América del Sur, donde no enfrentan temperaturas tan bajas. Por ello, estas iguanas verdes de sangre fría dependen del calor externo para regular su temperatura corporal. No obstante, todo cambia cuando comienza a llegar el frío.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, cuando la temperatura desciende a menos de 10 ºC, algunas iguanas entran en un estado de hibernación que las deja entumecidas o inmovilizadas, ya que, para sobrevivir en el frío, retrasan el ritmo de sus procesos corporales, incluidos los latidos del corazón.