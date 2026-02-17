Emergencia sanitaria en hogar Diamante Cuatro: trasladan a 29 adolescentes con síntomas gripales

Un total de 29 adolescentes, de entre 12 y 17 años, presentaron síntomas respiratorios y fueron evaluados por personal médico en el Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Todos son residentes del hogar Diamante Cuatro, ubicado en San Lucas Sacatepéquez, y fueron atendidos entre el lunes y este martes 17 de febrero por presentar fiebre, malestar general, náuseas y tos, con un promedio de tres días de evolución, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el Hospital Pedro de Bethancourt, de Antigua Guatemala, del total de pacientes atendidos, 23 egresarán con tratamiento ambulatorio y recomendaciones médicas; cinco permanecerán bajo observación clínica, y uno fue ingresado para manejo intrahospitalario y vigilancia especializada.

Según el informe del hospital, todos se encuentran clínicamente estables y se mantienen bajo monitoreo constante.

Además, señaló que la situación se encuentra bajo control y con seguimiento médico permanente. A través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se continúa con la supervisión del caso, mientras se aplican los protocolos establecidos para el abordaje de infecciones respiratorias.

De acuerdo con el comunicado oficial del Hospital Pedro de Bethancourt, en otro hogar vinculado a este grupo, y que también están bajo la supervisión de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, ya se había identificado un brote de influenza tipo A. Por ese motivo, y debido al nexo epidemiológico, se considera que los pacientes presentan el mismo cuadro clínico. Sin embargo, no se ha confirmado aún el diagnóstico de laboratorio.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República activó los protocolos de atención, procedió al aislamiento preventivo de los casos y reforzó las medidas de contención en el hogar.

La institución aseguró que mantiene supervisión permanente en resguardo del interés superior de niñas, niños y adolescentes.