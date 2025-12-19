Ministerio de Salud confirma primer caso de variante K de influenza A H3N2 en Guatemala

Una paciente de 24 años fue confirmada como el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2 en Guatemala, según el Ministerio de Salud, que detectó el caso el 18 de diciembre.

La joven, originaria de la capital, fue diagnosticada con la variante K de la influenza A H3N2, una mutación que, según las autoridades, conserva características similares a la gripe estacional. Presentó síntomas el 7 de diciembre y actualmente permanece estable, bajo tratamiento ambulatorio. Las personas con quienes tuvo contacto están en observación y se reportan estables.

Monitoreo activo y sin alarma

Este caso representa un nuevo episodio en la vigilancia epidemiológica nacional. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que mantiene activa su red de detección temprana, en coordinación con centros de salud, laboratorios y hospitales. Expertos han indicado que, aunque se trata de una variante nueva, su comportamiento clínico no implica un mayor riesgo en comparación con cepas anteriores.

Vacunación como medida principal

Como medida de prevención, las autoridades reiteraron que la vacunación continúa siendo la herramienta principal para evitar complicaciones. El biológico disponible protege contra esta mutación, por lo que se ha dado prioridad a personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, personal de salud y niños de seis a 35 meses. Las vacunas están disponibles en los centros de salud del país.

Para fortalecer la respuesta, el MSPAS habilitó una línea de atención para resolver dudas y orientar a la población. También están disponibles el portal https://tusalud.com.gt y el chatbot AVI para reportar posibles casos. Las autoridades instan a acudir de inmediato a los servicios médicos si se presentan fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar.

Paciente bajo observación domiciliaria

La paciente permanece en aislamiento domiciliario, bajo supervisión médica. Según el informe oficial, su evolución es favorable. El MSPAS enfatizó que seguirá informando de manera clara y oportuna sobre cualquier avance relacionado con esta variante.

