Influenza A H3N2 en Guatemala: casos, variantes,síntomas, vacuna y recomendaciones del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) indicó que la alerta y vigilancia a nivel nacional se intensificaron debido al comportamiento y aumento de casos de influenza A H3N2 a nivel mundial.

El MSPAS informó sobre la situación actual de la influenza estacional en Guatemala, incluida la circulación del subtipo influenza A H3N2, e indicó que no se ha detectado un aumento de casos en el país.

A través de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud (DLNS) y la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo, las autoridades mantienen una vigilancia permanente de los virus respiratorios, mediante el análisis rutinario de muestras para identificar los virus circulantes y detectar oportunamente cualquier cambio.

Circulación de influenza en el país

De acuerdo con el reporte oficial, hasta el 16 de diciembre, una de cada 12 muestras analizadas en pacientes con infección respiratoria, equivalente al 7%, resultó positiva para influenza.

El MSPAS detalló que la mitad de los casos corresponde al virus tipo A H3N2; sin embargo, ninguno ha sido identificado como la variante K, considerada de preocupación en otros países.

Vacunación contra la influenza

El Ministerio de Salud reiteró que, pese a los constantes cambios en los virus de la influenza, la vacuna continúa siendo una herramienta esencial para reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y posibles complicaciones.

La vacuna contra la influenza está disponible en los servicios de salud públicos del país y forma parte de las estrategias preventivas implementadas para contener los efectos del virus.

Grupos vulnerables prioritarios para la vacunación

Las autoridades de Salud enfatizaron que la vacunación está especialmente dirigida a los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran:

Personas con enfermedades crónicas como diabetes , cáncer , enfermedad renal crónica y cardiopatías

como , , y Personas con inmunosupresión

Adultos mayores de 60 años

Mujeres e mbarazadas

Trabajadores de la salud

Niños de 6 a 35 meses

La recomendación para estos sectores es acudir lo antes posible a los centros de salud para recibir la inmunización correspondiente.

Síntomas de la influenza y cuándo consultar

El Ministerio de Salud recomendó a la población consultar oportunamente los servicios médicos ante la presencia de síntomas respiratorios, como:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Dificultad para respirar

Los adultos mayores, infantes y personas con enfermedades crónicas deben estar especialmente alertas y buscar atención médica inmediata para prevenir complicaciones.

Medidas de protección recomendadas

Entre las principales medidas de prevención, el MSPAS recomendó:

Usar mascarilla cuando se presenten síntomas de gripe

Acudir a los servicios de salud a tiempo ante la aparición de síntomas

Lavarse las manos con frecuencia

Cubrirse al toser o estornudar

Evitar aglomeraciones y mantener distanciamiento

Reforzar la ventilación natural en espacios cerrados de trabajo o reunión

Influenza A H3N2 y su comportamiento a nivel mundial

En Caribe y Centroamérica predomina el virus influenza A(H1N1)pdm09, mientras que en Canadá y Estados Unidos se observa mayor circulación del subtipo A(H3N2), incluido un crecimiento progresivo del subclado K, ya ampliamente detectado en Europa y Asia.

Aunque no se ha identificado una mayor señal de gravedad, las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen afectar con mayor severidad a las personas adultas mayores.

Alerta regional de la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de la región a ajustar sus planes de preparación ante el aumento estacional de la influenza y otros virus respiratorios.

En una alerta epidemiológica emitida en diciembre de 2025, la OPS subrayó que la combinación de vacunación, vigilancia epidemiológica, preparación hospitalaria, diagnóstico y tratamiento oportunos, junto con medidas preventivas personales, será clave para proteger a las poblaciones más vulnerables y evitar la sobrecarga de los sistemas de salud.

La OPS informó que la influenza A presenta un incremento regional en América Latina, aunque los reportes nacionales indican que H3N2 no es el subtipo predominante en la mayoría de países del sur del continente.

Datos internacionales sobre la influenza A H3N2

La influenza A H3N2 es considerada una de las formas más intensas del virus de la influenza tipo A. Según el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH), esta variante ha estado involucrada en una de las tres grandes pandemias de influenza registradas en el último siglo.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al inicio de la temporada 2025-2026 en Estados Unidos se reportaron 905 hospitalizaciones confirmadas por influenza, de las cuales 813 correspondieron a virus tipo A. Entre los casos subtipificados, el 73.5% fue causado por H3N2.

En Argentina, el diario Milenio reportó que el último boletín epidemiológico notificó 7 mil 549 casos de influenza en 2025. De los casos subtipificados, 2 mil 308 correspondieron a A(H1N1)pdm09 y 17 a A(H3N2). El país registró 218 defunciones asociadas a influenza, sin desagregación por subtipo viral