Salud y Familia
Influenza A H3N2 variante k: síntomas, tratamiento y todo lo que debería saber sobre esta gripe
Guatemala registra su primer caso de influenza A H3N2 variante K, una cepa vigilada a nivel mundial cuyos síntomas, tratamiento y prevención siguen los protocolos habituales.
Especialistas describen la variante K como similar a cepas previas de influenza estacional. (Foto Prensa Libre APF)
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que el 18 de diciembre se detectó el primer caso de influenza A H3N2 variante K en Guatemala. Se trata de una mujer de 24 años, originaria de la capital, quien presentó síntomas el 7 de diciembre y permanece estable, bajo tratamiento ambulatorio, según informaron las autoridades sanitarias.
Las personas que tuvieron contacto cercano con la paciente están bajo observación y se reportan en buen estado de salud.
El 10 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó en su Sitio de Brotes Epidémicos un aumento significativo del subclado K en muchas partes del mundo, con excepción de América del Sur hasta esa fecha. La variante ha sido detectada en más de 34 países.
Expertos consultados por medios internacionales han explicado las características de esta variante. Según una publicación del diario The New York Times, Scott Roberts, profesor adjunto de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale, describió la variante como una "prima de lo que siempre hemos tenido".
Síntomas de la influenza H3N2
La influenza H3N2 presenta síntomas característicos que, según expertos, se manifiestan de forma más abrupta que otros virus respiratorios.
Según el medio estadounidense The New York Times los pacientes suelen describir la sensación de haber sido atropellados por un camión, en lugar de una progresión gradual, como la que acompaña a otros cuadros respiratorios.
Los signos más frecuentes incluyen:
- Fiebre alta de inicio súbito
- Tos seca persistente
- Dolor de garganta
- Congestión nasal
- Dolores musculares y corporales intensos (mialgias)
- Dolor de cabeza
- Fatiga extrema y debilidad
- Escalofríos
La infectóloga chilena Claudia Barría, de la Universidad de Chile, explicó a medios de su país: “En la influenza, por lo general no hay muchos síntomas nasales al inicio. Algo característico es la fiebre alta de inicio brusco, acompañada de dolor corporal y sensación de malestar muscular”. Algo característico es la fiebre alta de inicio brusco, acompañada de dolor corporal y sensación de malestar muscular".
Tratamiento y cuidados
El MSPAS informó que el manejo clínico de esta variante es similar al de la influenza estacional, por lo que los protocolos de atención no cambian. El tratamiento incluye:
- Reposo absoluto durante los primeros días
- Hidratación constante con agua, sopas e infusiones
- Medicamentos para controlar la fiebre y el dolor
- Antivirales como oseltamivir, cuando son indicados por un médico
Los antivirales resultan más eficaces cuando se administran dentro de las primeras 48 horas posteriores al inicio de los síntomas, especialmente en pacientes de grupos de riesgo.
Barría enfatizó la importancia de “consultar de manera precoz para realizar un diagnóstico oportuno, idealmente dentro de las primeras 72 horas, que es cuando se puede indicar tratamiento antiviral”.
Medidas de prevención
La vacunación continúa siendo la principal herramienta preventiva. El MSPAS aseguró que la vacuna es segura, eficaz y está disponible en los centros de salud a nivel nacional.
Además de la vacunación, las autoridades recomiendan:
- Lavado frecuente de manos
- Uso de mascarilla en espacios cerrados y aglomeraciones
- Cubrir boca y nariz al toser o estornudar
- Quedarse en casa ante presencia de fiebre o síntomas respiratorios
- Mantener ambientes ventilados
- Desinfección de superficies como teléfonos y pomos de puertas
Grupos de riesgo
El MSPAS identificó los grupos que requieren mayor atención:
- Personas de 60 años en adelante
- Niños de 6 a 35 meses
- Embarazadas
- Personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades cardíacas y asma)
- Personal de salud y cuerpos de socorro