Influenza A H3N2 variante k: síntomas, tratamiento y todo lo que debería saber sobre esta gripe

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que el 18 de diciembre se detectó el primer caso de influenza A H3N2 variante K en Guatemala. Se trata de una mujer de 24 años, originaria de la capital, quien presentó síntomas el 7 de diciembre y permanece estable, bajo tratamiento ambulatorio, según informaron las autoridades sanitarias.

Las personas que tuvieron contacto cercano con la paciente están bajo observación y se reportan en buen estado de salud.

El 10 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó en su Sitio de Brotes Epidémicos un aumento significativo del subclado K en muchas partes del mundo, con excepción de América del Sur hasta esa fecha. La variante ha sido detectada en más de 34 países.

Expertos consultados por medios internacionales han explicado las características de esta variante. Según una publicación del diario The New York Times, Scott Roberts, profesor adjunto de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de Yale, describió la variante como una "prima de lo que siempre hemos tenido".

Síntomas de la influenza H3N2

La influenza H3N2 presenta síntomas característicos que, según expertos, se manifiestan de forma más abrupta que otros virus respiratorios.

Según el medio estadounidense The New York Times los pacientes suelen describir la sensación de haber sido atropellados por un camión, en lugar de una progresión gradual, como la que acompaña a otros cuadros respiratorios.

Los signos más frecuentes incluyen:

Fiebre alta de inicio súbito

Tos seca persistente

Dolor de garganta

Congestión nasal

Dolores musculares y corporales intensos (mialgias)

Dolor de cabeza

Fatiga extrema y debilidad

Escalofríos

La infectóloga chilena Claudia Barría, de la Universidad de Chile, explicó a medios de su país: “En la influenza, por lo general no hay muchos síntomas nasales al inicio. Algo característico es la fiebre alta de inicio brusco, acompañada de dolor corporal y sensación de malestar muscular”. Algo característico es la fiebre alta de inicio brusco, acompañada de dolor corporal y sensación de malestar muscular".

Tratamiento y cuidados

El MSPAS informó que el manejo clínico de esta variante es similar al de la influenza estacional, por lo que los protocolos de atención no cambian. El tratamiento incluye:

Reposo absoluto durante los primeros días

Hidratación constante con agua, sopas e infusiones

Medicamentos para controlar la fiebre y el dolor

Antivirales como oseltamivir, cuando son indicados por un médico

Los antivirales resultan más eficaces cuando se administran dentro de las primeras 48 horas posteriores al inicio de los síntomas, especialmente en pacientes de grupos de riesgo.

Barría enfatizó la importancia de “consultar de manera precoz para realizar un diagnóstico oportuno, idealmente dentro de las primeras 72 horas, que es cuando se puede indicar tratamiento antiviral”.

Medidas de prevención

La vacunación continúa siendo la principal herramienta preventiva. El MSPAS aseguró que la vacuna es segura, eficaz y está disponible en los centros de salud a nivel nacional.

Además de la vacunación, las autoridades recomiendan:

Lavado frecuente de manos

Uso de mascarilla en espacios cerrados y aglomeraciones

Cubrir boca y nariz al toser o estornudar

Quedarse en casa ante presencia de fiebre o síntomas respiratorios

Mantener ambientes ventilados

Desinfección de superficies como teléfonos y pomos de puertas

Grupos de riesgo

El MSPAS identificó los grupos que requieren mayor atención: