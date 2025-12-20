Influenza A H3N2: qué se sabe del primer caso confirmado y qué medidas adoptó Salud

Tras confirmar el primer caso de influenza A H3N2 variante K, el Ministerio de Salud intensificó la vacunación para grupos en riesgo y emitió recomendaciones para prevenir contagios.

El Ministerio de Salud informó que no se registra un aumento de influenza A H3N2 en Guatemala, detalló los síntomas, grupos más vulnerables y reiteró el llamado a la vacunación. (Foto, Prensa Libre: AFP)

Personal de Salud aplica la vacuna contra la influenza en un centro asistencial de la capital de Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

Luego de confirmar el primer caso de influenza A H3N2 variante K en Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica y amplió el llamado a la vacunación, especialmente para los grupos con mayor riesgo de complicaciones.

La paciente, una mujer de 24 años, presentó síntomas el 7 de diciembre y permanece estable bajo tratamiento ambulatorio, según Salud.

Las personas cercanas a ella también se encuentran en buen estado de salud, según confirmaron las autoridades sanitarias.

Salud reiteró que esta variante es similar a la influenza estacional, por lo que no se modifican los protocolos clínicos ni de vigilancia. No obstante, se subrayó que la vacunación sigue siendo la herramienta principal para prevenir contagios y evitar formas graves de la enfermedad.

Los grupos priorizados para recibir la vacuna gratuita en los servicios de salud son:

  • Personas mayores de 60 años
  • Pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión o cáncer
  • Niñas y niños de 6 a 35 meses
  • Mujeres embarazadas
  • Personal de salud
  • Cuerpos de socorro
  • Trabajadores de asilos

El biológico es seguro, eficaz contra esta variante y está disponible en los centros de vacunación en todo el país, señala la cartera.

Para conocer el puesto más cercano, las personas pueden ingresar a tusalud.com.gt o enviar un mensaje vía WhatsApp al 2339-9810 (ALMA).

Asimismo, el MSPAS exhortó a la población a acudir a los servicios médicos si presenta fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar.

Se recomienda también el uso de mascarilla en espacios cerrados o concurridos, así como evitar aglomeraciones.

Las autoridades sanitarias indicaron que continuarán con el monitoreo de casos y la actualización permanente de la información, en apego a la transparencia y la responsabilidad pública.

