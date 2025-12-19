¿Es resfriado, influenza o covid? Lo que hay que saber sobre los síntomas y las pruebas

William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, dijo que si se siente mal pero sus síntomas están solo por arriba del cuello (congestión nasal, dolor de garganta), podría tratarse simplemente de un resfriado común.

Pero una tos muy fuerte, dolores musculares y fatiga en todo el cuerpo indican probablemente una infección vírica, como influenza o covid-19. Incluso los especialistas en enfermedades infecciosas tienen dificultades para saber qué virus es cada uno a partir de los síntomas.

Los síntomas

Tanto la influenza como la covid-19 pueden provocar tos, dificultad para respirar, fatiga, secreción nasal, dolor de cabeza y de cuerpo, dolor de garganta y problemas gastrointestinales como dolor de estómago y diarrea.

Ambas enfermedades también pueden alterar el sentido del olfato, aunque en el caso de la influenza suele deberse a la inflamación nasal, mientras que la covid-19 puede afectar a los nervios que ayudan a oler. Ahora hay menos personas que pierden el sentido del olfato a causa del covid-19 que en los primeros días de la pandemia.

“No puedo darte un indicador claro de que si tu nariz se pone verde se trate de una cosa o de la otra", dijo Schaffner.

Sin embargo, un factor diferenciador clave es el inicio de los síntomas. El covid-19 se desarrolla gradualmente: un día se te congestiona la cabeza y al siguiente te duele la garganta. Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, campus San Francisco, dijo que, en el caso de la influenza, la gente suele tener la sensación de haber sido “atropellada por un camión de basura”.

La fiebre puede ser un síntoma de ambas infecciones, pero la temperatura tiende a subir antes durante un cuadro de influenza.

La clave está en las pruebas

La única forma segura de distinguir el covid-19 de la influenza es hacerse una prueba.

En internet y en las farmacias se pueden encontrar muchas pruebas caseras de covid. Recientemente, también hay disponibles pruebas caseras que detectan tanto el covid como la influenza, aunque suelen ser algo más caras. Ambos tipos de pruebas suelen dar resultados en unos 15 minutos.

Las pruebas caseras de covid pueden dar falsos negativos si se hacen demasiado pronto durante un brote de la enfermedad, ya que el organismo tarda en acumular suficiente carga vírica para dar un resultado positivo. Por eso, los médicos recomiendan que, si el resultado es negativo pero sigues teniendo síntomas, te hagas una segunda prueba al menos 48 horas después de la primera.

Es especialmente importante someterse a la prueba si se corre un alto riesgo de enfermar gravemente por cualquiera de las dos enfermedades, para poder considerar el tratamiento adecuado, que podría incluir los medicamentos antivirales Paxlovid o Tamiflu. Las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con problemas de salud subyacentes, como asma o problemas renales, sanguíneos o hepáticos, tienen más probabilidades de contraer una enfermedad grave.

Y las pruebas solo pueden ayudar a planificar la vida, dijo Preeti Malani, médico especialista en enfermedades infecciosas de University of Michigan Health.

El virus del covid y la influenza tienden a durar más y a ser más graves que otros virus respiratorios comunes, dijo; saber de qué se está enfermo puede ayudar a determinar cuánto tiempo se espera estar de baja en el trabajo o en la escuela, o si se puede estar enfermo el tiempo suficiente para perderse una reunión de fin de año.

Del mismo modo en que ambas enfermedades se parecen, puedes prevenir su contagio de manera similar: lavarse las manos con frecuencia, permanecer en lugares con buena ventilación, evitar las aglomeraciones, usar mascarilla, quedarse en casa cuando se está enfermo y vacunarse.

Los médicos subrayan que no es demasiado tarde para vacunarse contra la influenza o con la vacuna actualizada de covid.