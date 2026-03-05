Casos de sarampión se disparan: aumentan 62% en solo una semana

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó este 4 de marzo el número de contagios por sarampión en Guatemala. La cifra asciende a 1 mil 16 personas infectadas.

Uno de cada dos casos se ha detectado en el departamento de Guatemala, que concentra el mayor reporte y supera a Sololá, donde se identificó el brote el 9 de enero y que acumula 158 pacientes positivos.

En la lista de los cinco departamentos con más contagios, después de Guatemala y Sololá, figuran Huehuetenango (61), Chimaltenango (43) y Escuintla (41). Suchitepéquez, en tanto, aún no registra casos, según los datos oficiales.

El MSPAS había informado el pasado 25 de febrero que el acumulado era de 628 contagios. Con la actualización, el país reporta un aumento de 388 casos en una semana, equivalente al 62%.

Las autoridades sanitarias advierten que el riesgo de incremento se mantiene porque el sarampión es altamente contagioso. Reportes médicos señalan que una persona infectada puede contagiar a otras 12 o 18 que no estén vacunadas.

Los primeros casos positivos se reportaron el 9 de enero y, según las autoridades, el inicio del brote se vinculó con un evento religioso masivo en Santiago Atitlán, Sololá, al que asistieron personas de distintos puntos del país, así como de Estados Unidos y México.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la vacunación es la herramienta más efectiva para contener la propagación de la enfermedad.

Mejora cobertura

Desde la pandemia del covid-19, la cobertura de vacunación infantil se ha mantenido por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluidas las dosis SPR, que protegen contra el sarampión, las paperas y la rubeola.

El alcance de niños menores de cinco años inmunizados con la SPR va en recuperación. El tablero Vacunación de Esquema Regular de Guatemala, del Ministerio de Salud, reporta que al cierre del 2025 la cobertura general de la primera dosis es de 95.5%, y la segunda llegó a 89%.

Con el brote de sarampión, la vacunación de la población susceptible a enfermar se ha intensificado, y los niños están en ese grupo. La primera dosis debe aplicarse al año de edad, y la segunda, a los 18 meses. Este esquema ofrece protección de por vida.

De acuerdo con el tablero, para enero del 2026 se debía alcanzar una cobertura de 8.3% a nivel nacional para la vacuna SPR, meta que se alcanzó en la dosis inicial, mientras que la segunda quedó en 7%.

Sin embargo, hay departamentos donde el Ministerio de Salud debe redoblar esfuerzos para inmunizar a más niños, pues los niveles están por debajo de la meta para enero. En esa condición se encuentran Izabal, Zacapa y Totonicapán.

Parte de la estrategia de la cartera es continuar con la vacunación regular, completar esquemas de la población que no ha sido vacunada y alcanzar con las dosis a los susceptibles alrededor de los casos confirmados, para interrumpir la cadena de transmisión del virus del sarampión.

El Ministerio de Salud informa que hay más de 200 mil dosis disponibles de la vacuna contra el sarampión en los servicios públicos.