Comunitario

Casos de sarampión se duplican en una semana en Guatemala y el virus ya está en el 95% del país

El Ministerio de Salud reportó que en una semana se detectaron 338 casos positivos de sarampión en el territorio nacional.

Los casos de sarampión se duplicaron en el país en una semana, según el Ministerio de Salud.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Salud registra 628 casos acumulados de sarampión en el país, al 24 de febrero de 2025. Es un aumento del 116.5% comparado con la semana anterior, cuando se contabilizaron 290.

Suchitepéquez es el único departamento que, por ahora, no tiene reportes, con lo que el virus ya está presente en el 95% del territorio nacional.

Mientras que el departamento de Guatemala concentra el 44% de los casos, al tener 281 personas contagiadas.

Uno de cada dos casos se presenta en población comprendida entre los 20 y 39 años, mientras que cuatro de cada 10 corresponden a personas entre 1 y 19 años. La cantidad es baja, pero hay 36 menores de 1 año que han sido detectados con la enfermedad, según los datos.

Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación del Ministerio de Salud, ha señalado que la población contagiada no había enfermado o no ha recibido la vacuna SPR —protege contra el sarampión, paperas y rubéola—, por lo que es importante que reciban las dos dosis recomendadas.

La vacuna se aplica a los niños: la primera, al año, y la segunda, a los 18 meses. Sin embargo, si los adultos no tienen seguridad de haberla recibido, pueden acercarse a los servicios de salud. Este esquema ofrece protección de por vida.

Las personas para las que no está recomendada la vacunación son mujeres embarazadas, con antecedentes de alergias previas a la vacuna o a la neomicina. Tampoco deben recibirla quienes estén severamente inmunocomprometidos o tengan VIH clínico-sintomático.

Primer caso

El brote de sarampión en Guatemala se originó en diciembre del 2025, en Santiago Atitlán, Sololá, durante una actividad masiva religiosa a la que asistieron personas de distintos puntos del país, así como de México y Estados Unidos.

Los primeros casos se reportaron el 9 de enero, y el virus se ha extendido desde entonces, al punto que en promedio se identifican 12 personas contagiadas por día.

Gaitán ha dicho con anterioridad que Guatemala tiene un historial vacunal que ha evitado que el brote “explote”, como ha sucedido en países como México y Estados Unidos, pues la mayoría de los guatemaltecos está protegida con la vacuna desde hace 50 años.

El último gran brote de sarampión en Guatemala ocurrió en 1990, por lo que el país fue declarado libre de la enfermedad. Aunque en el 2018 se reportó un caso importado y el año pasado otro, el virus no se dispersó.

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Casos de sarampión en Guatemala Ministerio de Salud Sarampión en Guatemala Vacunación 

