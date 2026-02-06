Sarampión en Guatemala: por qué Sololá se convirtió en el epicentro del brote y por qué avanza aceleradamente

El comportamiento del sarampión en Guatemala durante las primeras semanas de 2026 muestra un ritmo de crecimiento acelerado, según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el análisis regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Hasta la segunda semana epidemiológica de 2026, correspondiente a las primeras dos semanas de enero, el país reportó 41 casos confirmados, lo que lo ubicó como el segundo con más contagios en Centroamérica, solo detrás de Belice, mientras El Salvador y Costa Rica notificaban apenas un caso cada uno.

Sin embargo, en menos de tres semanas, la cifra se duplicó. El 29 de enero se reportaron 105 casos, lo que representó un incremento de 64 contagios adicionales en un período corto. Dos días después, el 31 de enero, el MSPAS confirmó el primer caso en un bebé de 10 meses en San Juan Comalapa, Chimaltenango, y el total nacional ascendió a 128 casos.

Para el 5 de febrero, Guatemala alcanzó 175 casos confirmados, lo que evidencia un crecimiento sostenido y rápido, con más de cuatro veces el número reportado a inicios de enero.

Qué refleja el ritmo del brote, según Salud

De acuerdo con el Ministerio de Salud, este comportamiento no se analiza únicamente por la cantidad de casos, sino por la velocidad de transmisión y la concentración geográfica.

Actualmente, 75 de los casos se localizan en el departamento de Sololá. Ericka Gaitán, médica epidemióloga responsable de la vigilancia de eventos prevenibles por vacunación, explica que este tipo de crecimiento acelerado suele estar asociado a brechas en la inmunización y alta movilidad poblacional.

Gaitán añade que, Sololá es una zona que presenta bajas coberturas históricas de vacunación, lo que ha favorecido la propagación del virus en la zona.

Factores que incrementan el contagio en Guatemala

El MSPAS identifica varios factores estructurales que influyen en el ritmo de aumento de casos, entre ellos el alto flujo turístico, la migración con estancias temporales o permanentes, la existencia de múltiples puntos de entrada al país y la heterogeneidad en las coberturas de vacunación entre municipios.

A estos se suman factores socioculturales, geográficos y de percepción del riesgo, que dificultan alcanzar coberturas homogéneas y permiten que el virus se propague con mayor rapidez una vez se introduce en comunidades vulnerables.

Antecedentes y cambio de escenario en 2026

Desde 2021, varios países de la región han registrado casos importados de sarampión que, según sus condiciones territoriales, lograron contener la transmisión. Guatemala, por ejemplo, cerró los años 2018 y 2025 con un solo caso confirmado, gracias a intervenciones focalizadas.

Sin embargo, para 2026 el escenario cambió. Las autoridades sanitarias explicaron que el brote actual expuso a un municipio con bajas coberturas históricas de vacunación, donde durante años no se alcanzaron niveles adecuados ni homogéneos, incluso dentro del mismo departamento.

Las causas están relacionadas con la baja percepción del riesgo, así como factores socioculturales, geográficos y religiosos, lo que provoca diferencias marcadas entre municipios y dificulta una respuesta uniforme.

La importancia de la vigilancia y la calidad de la información

El Ministerio aclara que el análisis regional de la OPS no se basa en una clasificación por cantidad de casos, sino en la evaluación de múltiples factores acumulados a lo largo del tiempo, desde 2016, cuando se inició la caracterización regional de la eliminación del sarampión.

La clave, según las autoridades, es la calidad de las acciones de vigilancia epidemiológica, la identificación oportuna de casos, el seguimiento de contactos y la generación de información confiable que permita caracterizar y contener los brotes de forma efectiva, más allá del número de contagios reportados.