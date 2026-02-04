OPS emite alerta por sarampión en América Latina y posiciona a Guatemala como el que más casos tiene en Centro América

De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de fecha 03 de febrero de 2026, Guatemala figura entre los países centroamericanos más afectados por el brote de Sarampión.

Hasta la segunda semana epidemiológica de 2026, primeras dos semanas de enero, Guatemala reportó 41 casos confirmados de sarampión, lo que la ubicó como el segundo país con más contagios en Centroamérica, solo por debajo de Belice, que registró 44 casos. En contraste, El Salvador y Costa Rica notificaron un caso cada uno durante el mismo período.

Sin embargo, la situación evolucionó rápidamente. A finales de enero, el número de casos en Guatemala ya había aumentado de forma significativa según el Ministerio de Salud de Guatemala: el 29 de enero se reportaron 105 contagios , el 31 de enero se confirmó el primer caso en un bebé en San Juan Comalapa y, además, reportó que el aumento de contagios había llegado a 128 en todo el país.

Con este incremento, Guatemala podría ocupar, por lo tanto, el primer lugar en número de casos de sarampión en Centroamérica para el 4 de febrero, de acuerdo con la tendencia registrada.

Recomendaciones para países con brotes activos, como Guatemala

La OPS recomienda que Guatemala, y demás países con brotes activos, refuerce de manera prioritaria sus acciones de vigilancia epidemiológica, respuesta oportuna y vacunación para contener los brotes activos de sarampión.

La OPS subraya la necesidad de incrementar la cobertura de vacunación mediante campañas de inmunización intensiva, especialmente en departamentos afectados y en comunidades con baja aceptación vacunal, identificadas en brotes recientes. Asimismo, enfatiza la importancia de fortalecer la búsqueda activa de casos, garantizar la notificación inmediata de casos sospechosos y asegurar la vacunación de contactos cercanos, en particular de grupos vulnerables.

Finalmente, la organización ambién recomienda reforzar las medidas preventivas en viajeros, tanto para quienes ingresan al país como para quienes se desplazan hacia zonas con transmisión activa, con el fin de reducir el riesgo de importación y propagación del virus.

Departamentos más afectados y origen de los contagios

En Guatemala, los casos confirmados se concentran entre la semana epidemiológica 43 de 2025 y la semana 3 de 2026, con presencia en nueve departamentos. Los más afectados son Sololá y Guatemala.

Según el reporte, 31 de los 41 casos están vinculados a la participación en un evento masivo internacional realizado en Santiago Atitlán, Sololá, entre el 10 y el 14 de diciembre de 2025. En al menos un caso registrado en diciembre, no se logró identificar la fuente de exposición.

Los contagios se presentan en personas de diferentes edades, desde menores de cinco meses hasta adultos, y un porcentaje significativo corresponde a personas no vacunadas o con esquema de vacunación desconocido. Además, alrededor del 54% de los casos confirmados en 2026 corresponde a hombres.

México, el más afectado

En el panorama continental, México presenta la situación más crítica, con 7 mil 168 casos confirmados entre 2025 y 2026 y 24 defunciones, principalmente en estados como Chihuahua y Jalisco. En contraste, Uruguay reportó solo un caso importado en 2025, sin transmisión secundaria, respaldado por una alta cobertura de vacunación superior al 95%.

Aunque Guatemala se ubica por debajo de países como México en número absoluto de casos, la OPS advierte que el país se mantiene en un nivel de riesgo significativo, con brotes que requieren vigilancia, control activo y fortalecimiento de la inmunización para evitar una mayor propagación del sarampión.

Departamentos con más casos

Al 31 de enero el Ministerio de Salud, detalló que los departamentos con más casos de sarampión eran: