Bebé de 10 meses: detectan primer caso de sarampión en Comalapa, Chimaltenango

Justo Rufino Similox, alcalde de San Juan Comalapa, confirmó que fue notificado por personal de la Secretaría de Salud Departamental y del Centro de Salud sobre el primer caso de sarampión registrado en el municipio en las últimas cuatro décadas. El paciente es un bebé de 10 meses, quien permanece hospitalizado y se encuentra estable.

“La persona está estable, es un niño. Pero, sobre todo, pido a la población de San Juan Comalapa estar atenta y alerta por cualquier situación que se diera”, indicó.

Durante una conferencia en el municipio, personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) explicó que, aunque San Juan Comalapa reporta una cobertura de vacunación elevada, aún existen brechas que podrían poner en riesgo a los menores no inmunizados.

“Afortunadamente, aquí en Comalapa casi tenemos el 98% de cobertura. Estamos protegidos, y la vacuna nos da protección”, informaron representantes del área de Salud.

Claudia Toón, del Ministerio de Salud, advirtió que hay menores que no han recibido ambas dosis necesarias para la protección contra el virus.

“Los compañeros están en búsqueda activa de todos aquellos niños que están pendientes de sus dos dosis de vacuna contra el sarampión. Estamos vacunando también, por este caso positivo, a los niños de 6 a 11 meses”, indicó.

Refuerzo a menores de un año

Como parte de las acciones preventivas, se decidió ampliar la cobertura de vacunación a niños que aún no cumplen un año.

“Todo aquel niño y niña que tenga de 6 meses a 11 meses de edad tiene que ser vacunado sí o sí. Suplicamos a los padres de familia, a los cuidadores, que, si el día de hoy llegan compañeros a sus hogares, por favor les apoyemos, que les facilitemos la información”, agregó Toón.

Según datos de la Dirección Departamental de Salud, en el 2024 se identificaron 34 casos sospechosos de sarampión en Chimaltenango, pero todos resultaron negativos. En el 2025 se vigiló a 22 personas sin que se confirmara la enfermedad. En lo que va del presente año, se han evaluado 13 sospechosos y uno dio positivo.

Niños con desnutrición

Las brigadas del Ministerio de Salud también realizan búsquedas activas de menores con desnutrición, quienes son especialmente vulnerables al sarampión y otras infecciones.

“Estamos realizando las acciones y también no solo estamos buscando más sospechosos, sino que también estamos buscando niños que estén desnutridos. ¿Quiénes son los más afectados? Son los que tienen bajas defensas y, principalmente, son los niños desnutridos”, explicó Miguel González, del Ministerio de Salud.

Jornadas de vacunación

El personal de salud reiteró la importancia de no automedicarse y acudir al Centro de Salud ante cualquier síntoma relacionado con el sarampión. También recordaron que los casos sospechosos deben mantenerse en aislamiento domiciliario, salvo que presenten complicaciones que requieran hospitalización.

“Lo que el personal de salud está haciendo en estos momentos es velar por la salud de las familias, velar porque no se dé un caso más. Esperamos que sea un caso el que quede acá en Comalapa”, concluyó María Amparo Figueroa Marroquín, jefa del Departamento de Promoción y Educación de la Dirección Departamental de Salud.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud ha reportado 128 casos de sarampión a nivel nacional, siendo Sololá el departamento con mayor número personas que se han contagiado de la enfermedad, seguido de Escuintla y Guatemala.

