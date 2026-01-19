Sarampión: brote avanza en Guatemala ¿en dónde se han detectado los casos?

Los casos positivos de sarampión en Santiago Atitlán, Sololá, suben a 20, según el reporte de las autoridades locales de Salud para este 19 de enero, diez días después de que se informara del brote que iniciaba en dicho municipio.

Rebeca Chiyal, médica encargada del Área de Salud, informó que en el municipio continúa la búsqueda activa de casos, a cargo de 16 equipos de personal sanitario. Además de la vacunación de bloqueo, se da seguimiento a la ruta de los lugares visitados por las personas que han dado positivo a las pruebas. También se vacuna a los grupos de riesgo y se promueve la vacunación en el idioma materno de la población.

El informe nacional asciende a 39 casos, detectados en nueve departamentos. En la última actualización del Ministerio de Salud, además de los 20 reportados en Atitlán, habían: ocho en Guatemala, tres en Izabal, tres en Escuintla y, con un caso, aparecen Totonicapán, Jalapa, Petén, Quetzaltenango y Baja Verapaz. Se indica que cerca del 35% de los pacientes tiene entre 20 y 34 años.

La veloz diseminación del virus del sarampión es una de las preocupaciones que sobrepasan fronteras. El último reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalaba que la enfermedad ya estaba presente en 13 países.

Para el 3 de enero, la agencia internacional informaba de 14 mil 504 casos en las Américas, y eran México (6 mil 152), Canadá (5 mil 425) y Estados Unidos (2 mil 144) los países con los registros más altos. Completan la lista Bolivia, el Caribe, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Mientras, el 16 de enero la Secretaría de Salud de Honduras reportaba cuatro casos sospechosos.

Guatemala fue certificada libre de sarampión en 1997, pues la enfermedad ya no circulaba gracias a intensas campañas de vacunación. Ese estatus llegó para la región en el 2016. Los casos de sarampión autóctono dejaron de ser un problema, pese a que en el resto del mundo las notificaciones continuaban, según Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud.

Casi 30 años después, se da un brote en el país que las autoridades intentan contener. Dos casos más se habían registrado antes: uno en 2018 y otro el año pasado, pero el virus no se dispersó, como sucede ahora.

Avance del brote

La curva de casos del brote de sarampión que trabaja el Ministerio de Salud tiene como punto inicial diciembre, cuando se llevó a cabo una actividad masiva religiosa en Santiago Atitlán, Sololá, entre el 10 y el 14 de diciembre, a la que asistieron guatemaltecos y personas de otros países, entre ellos, El Salvador.

Gaitán refirió que una notificación por el mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional alertó de que un salvadoreño de 24 años había dado positivo por sarampión. El joven había asistido al evento en Guatemala. Ese fue el caso índice y el período de exposición al virus.

El reporte a las autoridades guatemaltecas se dio el 2 de enero, fecha en que inició la búsqueda activa comunitaria en Santiago Atitlán, y se comenzaron a detectar más casos. Seis días después, el rastreo se activó a nivel nacional.

Según la gráfica de la curva de casos del brote, por la fecha de los síntomas, los casos secundarios a los primeros notificados en el municipio de Sololá se estarían manifestando entre el 15 de enero y el 7 de febrero.

“Dentro de este proceso de las notificaciones, las áreas de salud, todas las del país, siguen permanentemente buscando casos que se relacionen en este contexto. Todos los casos están relacionados al punto de partida, que es el evento que se llevó a cabo en Santiago Atitlán”, indicó Gaitán.

Contagio

El sarampión es altamente contagioso, y alguien infectado puede enfermar a entre 12 y 18 personas que no estén vacunadas. La transmisión del virus es por vía aérea, a través de gotículas o aerosoles, y puede vivir en el aire o en las superficies hasta dos horas.

Fiebre alta, erupciones en la piel —aparecen primero en el rostro y luego se extienden al resto del cuerpo—, tos y malestar general son los principales signos de la enfermedad, que aparecen entre siete y 14 días después del contacto con el virus. Quien los presente debe asistir a un servicio de salud, independientemente del nexo con los casos de Santiago Atitlán.

La vacunación tiene un nivel de protección del 97% a lo largo de la vida. Es un esquema de dos dosis: la primera se coloca al año y la segunda, a los 18 meses. Los adultos que no tienen seguridad de haberla recibido durante la niñez pueden acercarse a los centros de salud, según la información oficial.