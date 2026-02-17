Mineduc recoge información sobre estudiantes vacunados contra el sarampión

El Ministerio de Educación (Mineduc) emitió una circular para que los establecimientos educativos soliciten a los padres de familia, tutores o encargados información sobre el esquema de vacunación contra el sarampión de los estudiantes.

Los centros educativos deberán ingresar el reporte en el Sistema de Registro Educativo (SIRE), para apoyar las acciones de prevención que realiza el Ministerio de Salud contra la enfermedad.

Hasta el 13 de febrero, el registro ascendía a 290 casos positivos acumulados en 18 departamentos del país. Guatemala concentra la mayor cantidad de contagios, con 33%, seguida de Sololá, con 29%.

El 70% de los casos se presentan en personas de entre 15 y 39 años. El segundo grupo más afectado son los niños en edad escolar, menores de 14 años, quienes representan el 18% de los pacientes.

“El Ministerio de Educación colabora con nosotros en cualquier asunto de salud. Sabiendo que tenemos casos de sarampión, mantiene sus alertas, y ha pedido a los padres de familia que revisen los carnés de sus hijos, para que, si tienen atrasos en cualquiera de los biológicos —especialmente en la protección contra el sarampión—, se acerquen a los servicios de salud”, indicó Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud.

Agregó que algunos centros de salud, con autorización escrita de los padres, han coordinado con escuelas para vacunar a los estudiantes con esquemas pendientes.

Por su parte, el Mineduc envió lineamientos de prevención a los centros educativos y recomendó a los padres revisar el carné de vacunación de sus hijos. Si no tienen las dosis recomendadas, sugiere completarlas.

“Al tener la información registrada en el SIRE, esta será analizada junto con el Ministerio de Salud, que definirá acciones. Sin embargo, antes de contar con este reporte final ya recomendamos trasladar a los padres información sobre la importancia de la vacunación para prevenir el sarampión”, indicó el Departamento de Comunicación del Mineduc.

La cartera educativa señaló que también apoyará, cuando corresponda, las jornadas de vacunación coordinadas con los servicios de salud locales, con aval de la Dirección Departamental de Educación.

Comportamiento del brote

El brote de sarampión en Guatemala se originó en diciembre del 2025 en Santiago Atitlán, Sololá, durante una actividad masiva religiosa a la que asistieron personas de distintos puntos del país, así como de México y Estados Unidos.

Los primeros cinco casos positivos se reportaron el 9 de enero. Criterios médicos señalan que el sarampión es una de las enfermedades más virulentas, pues una persona enferma puede contagiar entre 12 y 18 personas no vacunadas.

Gaitán recordó que el sarampión ya estaba eliminado en Guatemala, y que los casos positivos se han presentado en personas que nunca contrajeron la enfermedad o que no fueron vacunadas.

“La mayoría de nuestra población desde hace 50 años está protegida contra el virus, por eso el brote no se ha comportado de forma explosiva”, indicó la epidemióloga del Ministerio de Salud, y atribuyó esa condición a la historia de vacunación del país.

Recomendó conservar y revisar los carnés de vacunación tanto de niños como de adolescentes, especialmente en el contexto actual, ya que podría establecerse una estrategia de vacunación por contención alrededor de los casos positivos.

También subrayó la importancia de que los adultos conozcan su estado vacunal, para determinar si completaron el esquema de la vacuna SPR —contra sarampión, paperas y rubeola— o la SR —contra sarampión y rubeola—, y así evitar dosis adicionales innecesarias. Estas no representan un riesgo, pero en el contexto actual se busca optimizar los biológicos disponibles para quienes no han recibido la vacuna.

Gaitán explicó que, debido a la concentración de casos, la estrategia actual no contempla una campaña nacional de vacunación, sino una que contenga el virus y evite su propagación.

“La estrategia es de barrido, lo que significa ofrecer la vacuna a los contactos de un caso positivo, o en su misma comunidad. Esta es la actividad de vacunación que se está realizando”, agregó.

Protección en dos dosis

La mejor defensa contra el sarampión es la vacunación. Según la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), el esquema de la SPR consta de dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18. Esto brinda una protección superior al 97%.

Niños y adultos que no han recibido las dosis pueden acudir a los servicios de salud para aplicárselas, según el Ministerio de Salud.

Cabe recordar que la vacunación es voluntaria, conforme al artículo 20 de la Ley de Vacunación, aprobada en el 2024. Sin embargo, el artículo 16 indica que es responsabilidad de la población vacunarse contra las enfermedades inmunoprevenibles que determine la cartera de Salud, en forma regular o excepcional.

La norma también establece que la cartera debe garantizar la gratuidad de las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación.