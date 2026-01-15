Capturan a empleada bancaria que habría sustraído más de Q30 mil de cuenta de usuario

Justicia

Capturan a empleada bancaria que habría sustraído más de Q30 mil de cuenta de usuario

En la zona 18 fue capturada una empleada bancaria señalada por hurto agravado y manipulación de información.

|

time-clock

Roxana C, capturada en la zona 18, es señalada de dos delitos. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Ministerio Público (MP) informó que el miércoles 14 de enero fue capturada en la capital una mujer señalada de dos delitos.


Añadió que la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Policía Nacional Civil, efectuó una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en la zona 18.

Como resultado, fue coordinada la aprehensión de Roxana C., por los delitos de hurto agravado y manipulación de información, según la fiscalía.

De acuerdo con la investigación preliminar, la sindicada, en su calidad de empleada de una entidad bancaria, habría efectuado transacciones desde la cuenta de un usuario del banco sin su autorización, transfiriendo Q34 mil a su cuenta personal.

La capturada habría obtenido con ello un beneficio económico de procedencia ilícita, añadió el MP.

Los supuestos hechos ilícitos ocurrieron entre agosto del 2021 y julio del 2023, agregó.

Para leer más: La empleada bancaria que habría usado tarjetas de clientes , incluso de un fallecido, para robar Q2 millones

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

