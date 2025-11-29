Estafas digitales en Guatemala: las redes y métodos que más afectan a los usuarios

Las estafas digitales en Guatemala registran un incremento cada cierre de año, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC).

Este aumento coincide con un mayor movimiento económico, ofertas en línea y transferencias frecuentes durante la temporada festiva.

Hasta el 31 de octubre, el Ministerio Público (MP) reportó un alza en las denuncias por estafa, la Fiscalía de Casos Especiales confirmó que 50 personas denuncian cada día.

LECTURAS RELACIONADAS Turistas extranjeras y sindicada acuerdan reintegro por estafa de entradas a concierto de Ricardo Arjona

Entre las modalidades más recurrentes se encuentran el envío de maletas de supuestos familiares y los falsos premios en efectivo o vehículos.

El subdirector de Investigación Criminal reiteró que este patrón se repite cada año: las estafas aumentan significativamente conforme se acercan las fiestas de fin de año.

¿Dónde ocurren más estafas digitales en Guatemala?

El MP detalla en qué plataformas se reportan más casos:

33% en Facebook

14% en WhatsApp

3.9% en Telegram

2.3% en Instagram

1.9% en correo electrónico

43% sin especificar aplicación

La Fiscalía destacó que cada mes se recuperan cerca de Q2 millones en concepto de resarcimiento a víctimas.

Los resultados de las investigaciones muestran cómo se resuelven la mayoría de casos de estafa digital en el país:

75% de los casos concluyen en conciliación, con devolución del dinero.

20% deriva en órdenes de captura.

5% queda sin resolver por falta de información que permita identificar al responsable, sobre todo en estafas digitales bien estructuradas.

Tipos de estafas digitales más frecuentes en Guatemala

El MP identifica por lo menos 23 tipos de estafa. Las modalidades reportadas por el ente investigador pueden agruparse en cinco categorías, según el tipo de engaño, el canal donde se ejecutan y el objetivo del estafador.

1. Estafas de compraventa y consumo

Engaños relacionados con la adquisición de productos o servicios que nunca se entregan:

Alquileres falsos

Boletos y viajes

Compra de bienes inmuebles

Elaboración de muebles

Entrega de bienes y construcción

Importación de vehículos

Productos, vehículos y ventas en línea

Repuestos y recargas

Compra de joyería

Paquetes vacacionales fraudulentos

Servicios no realizados

2. Estafas financieras y de inversión

Enfoque en obtener dinero directo mediante engaños financieros:

Inversiones y criptomonedas

Préstamos en línea

Pólizas y seguros

Simulación de compras o uso de cheques de cuentas canceladas

LECTURAS RELACIONADAS Estafador operaba en Marketplace: adquiría carros con cheques falsos y los revendía en plataforma digital

3. Suplantación y phishing

Consiste en hacerse pasar por entidades o personas reales para obtener datos o dinero:

Visas de trabajo falsas

Ofrecimiento de plazas laborales

Premios falsos (dinero o vehículos)

4. Estafas afectivas y sociales

Manipulación emocional como herramienta de fraude:

Estafas de romance en Facebook

Familiares en problemas (modalidad maletas o emergencias)

5. Estafas laborales y académicas

Se aprovechan de personas que buscan oportunidades inmediatas:

Ofertas de empleo falsas

Tareas por Telegram

Talleres falsos

Nueva modalidad: robo de tarjetas en cajeros automáticos

La PNC alertó sobre un método reciente que utiliza pegamento en la ranura del cajero automático para retener la tarjeta del usuario. Tras retirarse la víctima, los delincuentes extraen la tarjeta y buscan obtener el código de acceso para realizar transacciones en línea.

Las autoridades recomiendan llamar al banco si la tarjeta queda atrapada y esperar asistencia sin retirarse del lugar.

Asimismo, insisten en la importancia de denunciar estos hechos a los números 110 o 1561, especialmente cuando hay robo de documentos o estafa, para fortalecer las investigaciones contra estas estructuras criminales.