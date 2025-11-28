¿Por qué los estafadores exigen fotografías del DPI a sus víctimas?

“Usted se ha ganado US$20 mil, una visa americana y un picop último modelo”, indican los mensajes enviados por un grupo de estafadores en redes sociales. Ese es el inicio de la conversación para obtener datos de sus víctimas.

Prensa Libre tuvo acceso a una conversación, vía WhatsApp, entre un estafador y un usuario, al que contactaron con la excusa de haberse ganado varios premios.

“Para darte el dinero, el carro y poder iniciar el trámite de tu visa americana deben enviarnos fotografías de tu DPI —Documento Personal de Identificación— de ambos lados”, dice el segundo mensaje que se envía desde el número 5936-5033.

Según José Macario Cornel Santos, subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), las estructuras criminales engañan a sus víctimas para obtener sus documentos y así cometer otros delitos, suplantando identidades.

“Con las fotos del DPI pueden comprar una tarjeta SIM, un chip. También han sido utilizadas para delitos más graves, como simular la compra de bienes”, explicó.

Agregó que han investigado casos en los que los DPI de las víctimas se usan para obtener préstamos bancarios.

"Han habido muchos casos de fraudes bancarios; son personas que nunca han solicitado un crédito y se enteran hasta que les notifican sobre las cuotas pendientes", señaló.

Comentó que hay estructuras del crimen organizado en las que participan abogados y trabajadores del Registro de la Propiedad, quienes registran bienes a nombre de las víctimas.

"La persona a quien le han suplantado el DPI es engañada en su buena fe. Solo utilizan su identificación y falsifican su firma", detalló.

Aumento de denuncias de estafa

Hasta el 31 de octubre pasado, el MP reportaba un aumento en las denuncias por estafa. La Fiscalía de Casos Especiales señala que, en promedio, 50 personas denuncian cada día.

El envío de maletas de supuestos familiares, así como premios en efectivo y vehículos, son las estafas más denunciadas, según el MP.

El subdirector de Investigación Criminal explicó que al final de cada año las estafas aumentan.

"Es importante que tenga en cuenta que los delincuentes están migrando hacia el uso de la tecnología. Envían enlaces a correos electrónicos o a otras aplicaciones para que los usuarios ingresen, y luego les roban sus datos", añadió.

Cornel explicó que al abrir el enlace, se introduce un virus en el celular o computadora que obtiene todos los datos de los usuarios.

De acuerdo con el MP, el 75% de los casos concluyen en conciliación y pago de lo estafado; un 20%, en orden de captura, y un 5% no se resuelven debido a que no se logra individualizar al sindicado por la forma en que actuó la estafa digital.