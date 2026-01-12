Ligan a proceso a presunto integrante de “Los Finch”, banda dedicada al robo de motos

José "N"., quien en sus redes sociales se muestra aficionado a las motocicletas y la velocidad, fue detenido el pasado 9 de enero al intentar vender una motocicleta con reporte de robo desde diciembre. La captura se realizó mediante un operativo encubierto en una gasolinera de la zona 10, tras la denuncia del legítimo propietario.

El caso fue presentado en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde se detalló que el sindicado fue ligado a proceso penal por los delitos de falsificación de placas y distintivos para vehículos, y encubrimiento propio. Aunque fue procesado judicialmente, un juez le otorgó arresto domiciliario, por lo que no guarda prisión. Su próxima audiencia será el 26 de mayo en el Juzgado Primero de Paz Penal de Guatemala.

Detectado por su exposición digital

La motocicleta, con placa M-684JXT, fue robada el 12 de diciembre. El afectado la reconoció días después en una publicación de Marketplace, donde aparecía con una placa distinta. Con apoyo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), se coordinó un encuentro fingido para concretar la supuesta venta.

José N. llegó manejando el vehículo, que presentaba alteraciones en los números de chasis y motor. En el lugar también se le decomisó un teléfono celular, cuya información será analizada para identificar otros posibles vínculos con estructuras delictivas.

Sospechoso de integrar banda de robo

Las investigaciones lo señalan como presunto integrante —y posible cabecilla— de una estructura conocida como “los Finch”, señalada de robar, modificar y revender motocicletas mediante plataformas digitales. Esta red opera principalmente en el sector de la zona 10 capitalina y es objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Pese al proceso judicial en su contra, el sindicado publicó recientemente en su cuenta de TikTok un video en el que se muestra un vehículo rojo, acompañado del mensaje: “De vuelta”.

¿Cómo evitar comprar una motocicleta robada en Guatemala?

La adquisición de vehículos en línea, especialmente por redes sociales o plataformas de compraventa, puede ser riesgosa si no se verifica su legalidad. En casos como el ocurrido con José N., es evidente cómo estructuras criminales alteran placas y documentos para vender motocicletas robadas. Para evitar ser víctima de este tipo de estafa, se recomienda seguir estos pasos:

1. Consultar en el Portal SAT

Acceder al sitio oficial de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y dirígete a la sección "Consulta de Vehículos".

de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y dirígete a la sección "Consulta de Vehículos". Ingresar el número de placa y el NIT del propietario . Es un derecho del comprador solicitar esta información.

. Es un derecho del comprador solicitar esta información. Verificar el estado del vehículo. Si aparece como “Inactivo”, podría tratarse de un bien reportado como robado.

2. Verificar el CUV y el VIN

Código Único de Verificación (CUV): Cada distintivo electrónico tiene un CUV. Puedes validarlo en el portal de la SAT para confirmar su autenticidad.

Cada distintivo electrónico tiene un CUV. Puedes validarlo en el portal de la SAT para confirmar su autenticidad. Número de Identificación Vehicular (VIN): Compara el VIN físico (en el chasis del vehículo) con el que figura en los registros de la SAT. Si está borrado, remarcado o no coincide, es una señal de alteración.

3. Revisar visualmente las placas

Asegurarse de que no haya remaches extraños, pintura dispareja, letras o números mal colocados.

Verificar que las placas coincidan con los datos oficiales registrados.

4. Consultar en la PNC

Usa el portal de la Policía Nacional Civil (PNC) para consultar si el vehículo tiene reporte de robo o si ha sido objeto de alguna denuncia.

5. No comprar si hay dudas

Si el vendedor se niega a entregar el NIT para consulta, o si detectas inconsistencias en placas, VIN o documentación, no realices la compra .

para consulta, o si detectas inconsistencias en placas, VIN o documentación, . Comprar un vehículo robado puede llevarte a perder el bien y enfrentar procesos legales, incluso si actuaste de buena fe.

