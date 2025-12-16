Operadores de Los robamotos del Renacimiento son condenados tras aceptar cargos por hurto de motocicletas

Dos integrantes de la estructura criminal “Los robamotos del Renacimiento” fueron condenados a prisión por un juzgado de Mayor Riesgo, luego de aceptar su responsabilidad en varios delitos, informó este martes 16 de diciembre el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía contra el Crimen Organizado informó que el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “C”, dictó sentencia condenatoria contra Cristian G. y Joshua B., a través del procedimiento especial de aceptación de cargos.

Cristian G. fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de hurto agravado y asociación ilícita. Además, se le impuso el pago de Q7,500 como reparación digna.

Joshua B. recibió una pena de cuatro años y cuatro meses por hurto agravado de forma continuada y asociación ilícita. También deberá pagar Q34,500 en concepto de reparación digna.

Ambos participaban como intermediarios y operarios de la estructura, dedicada al hurto de motocicletas que luego eran comercializadas ilegalmente.

Según el Ministerio Público, la coordinación con la Policía Nacional Civil permitió recuperar varios de los vehículos robados antes de que fueran vendidos.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

