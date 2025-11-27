¿Sabe cuáles son las zonas más peligrosas para motoristas? Estas áreas registran más asaltos en la capital

Guatemala

¿Sabe cuáles son las zonas más peligrosas para motoristas? Estas áreas registran más asaltos en la capital

Los robos de motocicletas se dispararon en el 2025 y las autoridades ya identificaron los puntos más peligrosos. Estas son las rutas, horarios y zonas que los motoristas consideran más riesgosas.

Erick Gutiérrez

|

time-clock

Cintillo

Así lo señalaron los expertos donde se discutió la ruta del delito, las zonas de mayor peligro y el mercado ilegal que rodea a las motocicletas robadas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El Ministerio Público (MP) reporta cinco mil denuncias por robo de motocicletas en lo que va del 2025. Esta cifra representa un incremento notable respecto del 2024, cuando se registraron 4,021 casos.

Según estadísticas y testimonios, la mayoría de los robos son cometidos por individuos que también se movilizan en motocicleta. La calzada Atanasio Tzul, una vía clave en la zona 12, es uno de los escenarios más mencionados.

El 39.94% de los asaltos ocurre en horario nocturno. Los motoristas temen ser interceptados en calles con poco tránsito, donde los delincuentes actúan con rapidez y violencia.

Víctimas con miedo y una súplica

“Todos temen ser la próxima víctima”, se dijo en el programa de Guatevisión "Impacto Directo". Motoristas entrevistados pidieron más presencia policial y medidas preventivas para frenar estos ataques.

LECTURAS RELACIONADAS

David Aquali, de 44 años, es atendido por Bomberos Municipales tras ser herido de bala durante un intento de robo en la zona 9 capitalina. (Foto Prensa Libre: CBM)

Crimen en marcha: motoristas enfrentan una ola de asaltos letales por robo de motocicletas en la capital

chevron-right

Murió baleado en la Roosevelt: así actuó la banda de asaltantes que lo interceptó cuando salía del trabajo

chevron-right

Testimonios de emergencia

José Santizo, del Cuerpo de Bomberos Municipales, indicó que es común atender motoristas heridos por arma de fuego. Las estaciones con más casos son las de las zonas 8, 9, 10 y 13, y las lesiones más frecuentes son en el tórax.

Motoristas han denunciado que los delincuentes los persiguen y los amenazan con armas en vías como la Atanasio Tzul, donde luego les despojan de sus vehículos. También se han reportado casos en otras calzadas con alta carga vehicular.

Expertos señalaron que muchas motocicletas son desmanteladas para venderlas como repuestos, mientras otras se exportan a países vecinos como Honduras, El Salvador o incluso Panamá y Suramérica.

Perfil de las víctimas

Nueve de cada diez víctimas son hombres, según datos del Ministerio Público. Las investigaciones siguen activas para desarticular redes criminales que operan incluso fuera del país.

EN ESTE MOMENTO

pago del impuesto de circulación de vehiculos

Tránsito complicado en la capital: convivios, pago de sueldos y ofertas disparan la carga vehicular en área metropolitana

Right
Clima frio en Guatemala

Frente frío se aproxima a Guatemala con potencial de generar lluvias, viento fuerte y condiciones inestables

Right

Aunque las autoridades aseguran tener identificadas las zonas rojas, en el programa se cuestionó la falta de acción. Hay cámaras, hay datos, pero aún no se frena el auge delictivo.

Zonas con mayor incidencia de robos:

  • Zona 1
  • Zona 6
  • Zona 7
  • Zona 11
  • Zona 12
  • Zona 18

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Asaltantes Guatemala Impacto Directo Robo de motocicletas Robo de motocicletas en Guatemala Zonas peligrosas Zonas rojas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS