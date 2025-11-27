¿Sabe cuáles son las zonas más peligrosas para motoristas? Estas áreas registran más asaltos en la capital

El Ministerio Público (MP) reporta cinco mil denuncias por robo de motocicletas en lo que va del 2025. Esta cifra representa un incremento notable respecto del 2024, cuando se registraron 4,021 casos.

Según estadísticas y testimonios, la mayoría de los robos son cometidos por individuos que también se movilizan en motocicleta. La calzada Atanasio Tzul, una vía clave en la zona 12, es uno de los escenarios más mencionados.

El 39.94% de los asaltos ocurre en horario nocturno. Los motoristas temen ser interceptados en calles con poco tránsito, donde los delincuentes actúan con rapidez y violencia.

Víctimas con miedo y una súplica

“Todos temen ser la próxima víctima”, se dijo en el programa de Guatevisión "Impacto Directo". Motoristas entrevistados pidieron más presencia policial y medidas preventivas para frenar estos ataques.

Testimonios de emergencia

José Santizo, del Cuerpo de Bomberos Municipales, indicó que es común atender motoristas heridos por arma de fuego. Las estaciones con más casos son las de las zonas 8, 9, 10 y 13, y las lesiones más frecuentes son en el tórax.

Motoristas han denunciado que los delincuentes los persiguen y los amenazan con armas en vías como la Atanasio Tzul, donde luego les despojan de sus vehículos. También se han reportado casos en otras calzadas con alta carga vehicular.

Expertos señalaron que muchas motocicletas son desmanteladas para venderlas como repuestos, mientras otras se exportan a países vecinos como Honduras, El Salvador o incluso Panamá y Suramérica.

Perfil de las víctimas

Nueve de cada diez víctimas son hombres, según datos del Ministerio Público. Las investigaciones siguen activas para desarticular redes criminales que operan incluso fuera del país.

Aunque las autoridades aseguran tener identificadas las zonas rojas, en el programa se cuestionó la falta de acción. Hay cámaras, hay datos, pero aún no se frena el auge delictivo.

Zonas con mayor incidencia de robos:

Zona 1

Zona 6

Zona 7

Zona 11

Zona 12

Zona 18

