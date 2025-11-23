Murió baleado en la Roosevelt: así actuó la banda de asaltantes que lo interceptó cuando salía del trabajo

El 22 de noviembre por la noche, en la 21 avenida de la calzada Roosevelt, zona 11, murió un hombre de 33 años a causa de una herida de proyectil de arma de fuego en el hombro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Alberto Felipe Castro Mendoza, gerente de una empresa de confección de uniformes, fue interceptado por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas cuando salía de su trabajo, con la intención de asaltarlo.

Las cámaras del sector captaron que los delincuentes intentaron robarle la motocicleta a Castro, pero este se opuso. Los asaltantes desenfundaron un arma y le dispararon.

Según la base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC), Castro fue capturado el 17 de marzo del 2012 por portación ilegal de arma de fuego con registro alterado o borrado.

Fiscales del Ministerio Público hallaron en la escena del crimen un proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros, un casquillo y un teléfono celular.

Una banda de asaltantes

Las investigaciones indican que existe una banda dedicada al robo de motocicletas en la calzada Roosevelt y Mixco.

“Tres o más personas que se dedican al robo de motocicletas en el sector observan a su víctima y le dan persecución; al darle alcance, intentan despojarla de su vehículo”, señala el informe.

Agrega que han detectado que la banda dispara a sus víctimas cuando estas se niegan a entregar la motocicleta.