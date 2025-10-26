Así operaban Los Mexicanos, una banda señalada de secuestros, asesinatos y usaba uniformes de la PNC

Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Marco Aurelio Acosta Sosa, alias “el Mexicano”, colaboró con Byron Lima, capitán del Ejército condenado en el 2001 a 30 años de prisión por el asesinato de monseñor Juan Gerardi.

Las investigaciones indican que Acosta Sosa, considerado la mano derecha de Lima, dirigía una estructura criminal que secuestraba a comerciantes, los torturaba y asesinaba. En el 2010 fue capturado por homicidio, pero en el 2015 fue absuelto por el Juzgado Unipersonal de Sentencia Penal de Santa Rosa.

Años después, Acosta murió durante un atraco, y su esposa, Karen Lisbeth Martínez Campos, asumió el mando de la estructura denominada “Los Mexicanos”.

De acuerdo con la fiscalía, la banda usaba uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil y falsificaba documentos para simular órdenes de allanamiento con el fin de cometer robos a comerciantes, agencias bancarias y perpetrar secuestros.

“Eso lo hacían principalmente para evitar que la Policía los detuviera y hacerse pasar por agentes”, explicó Dennis Cisneros, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.

Se estima que Los Mexicanos robaron al menos Q40 millones en atracos cometidos en Cobán, Alta Verapaz; en la capital, Amatitlán y Palín, Escuintla.

“Al extraer la información telefónica, detectamos múltiples hechos delictivos. Hicimos una recopilación exhaustiva de todas las fuentes posibles y nos enfrentamos a casos de robo agravado, plagio o secuestro, tortura y asesinato”, agregó Cisneros.

La fiscalía sostiene que los miembros de la banda asesinaban “por placer” tras cometer los atracos.

“El sello de la estructura era matar a alguien cada vez que asaltaban una unidad de transporte de valores. Mataban por diversión”, aseguró el fiscal.

La mayoría de las víctimas eran guardias de seguridad privada. “No había necesidad de asesinarlos, pues ya tenían control de la situación. Aun así, antes de huir, les disparaban en la cabeza”, señaló Cisneros.

El fiscal añadió que los integrantes del grupo posiblemente tenían acceso a las radiofrecuencias de la PNC.

“Sospechamos que quienes les proporcionaban las indumentarias también les facilitaban acceso a las radiofrecuencias, lo que les permitía evadir a la Policía durante los hechos delictivos”, detalló.

El juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, resolvió el 29 de septiembre ligar a proceso penal a ocho personas señaladas de integrar la estructura criminal.

Ligados a proceso penal:

Karen Lisbeth Martínez Campos: asesinato, plagio o secuestro, y falsificación de placas.

Jairo Raúl Chacón Lara: asesinato, plagio o secuestro, y falsificación de placas.

Edi Alexander Melgar Hernández: asesinato, plagio o secuestro, y falsificación de placas.

Martín Enrique Corado González: plagio o secuestro y tortura.

Elder Rodolfo de León Ramírez: asociación ilícita.

Víctor Manuel Barrera Chamalé: asesinato, robo agravado, asociación ilícita y falsificación de placas.

Kelvin Daniel García: asesinato en grado de cómplice, asociación ilícita, robo agravado y falsificación de placas y distintivos.

Alba Odelia Aldana Hidalgo: asesinato en grado de cómplice, asociación ilícita, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y falsificación de placas y distintivos.

Falta de mérito

El juez dictó falta de mérito a varios sindicados, pese a que el Ministerio Público aseguró haber presentado suficientes indicios para ligarlos a otros delitos.

“El MP ya presentó las apelaciones correspondientes. Estamos 100% convencidos de que los indicios son contundentes y acreditan la participación de los sindicados. No entendemos por qué el juez dictó falta de mérito”, declaró Cisneros.

Falta de mérito por los delitos de: