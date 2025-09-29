Juez liga a proceso a ocho presuntos miembros de “Los Mexicanos” por asesinato, secuestro y otros delitos

El juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, resolvió este lunes 29 de septiembre ligar a proceso penal a ocho personas señaladas de integrar la estructura criminal denominada “Los Mexicanos”, implicada en varios hechos delictivos registrados en distintos puntos del país.

De acuerdo con la resolución judicial, los acusados habrían participado en hechos violentos ocurridos en Cobán, Alta Verapaz; zona 18 de la Ciudad de Guatemala, colonia Naciones Unidas, Amatitlán; y Palín, Escuintla.

Los sindicados fueron identificados como Karen Lisbeth Martínez, Víctor Manuel Barrera, Jairo Raúl Chacón, Kelvin Daniel García Martínez, Edy Alexander Melgar, José Efraín Corado, Elder Rodolfo de León y Alba Odelia Aldana.

El Ministerio Público les atribuye la comisión de varios delitos graves: falsificación de placas y distintivos electrónicos, plagio o secuestro, tortura, robo agravado, asesinato y asociación ilícita.

Durante la audiencia, el juez Orozco valoró los indicios presentados por la Fiscalía y resolvió que existen elementos suficientes para que los imputados enfrenten un proceso penal. La decisión incluye medidas de coerción, cuya naturaleza no fue detallada por las autoridades judiciales.

La investigación continuará en la fase intermedia, en la que se determinará si el caso avanza a juicio.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

