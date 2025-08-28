“Los Mexicanos”, la banda que habría robado Q3.5 millones a comerciantes y empresas de transporte de valores

Una denuncia llevó a la fiscalía distrital del Ministerio Público (MP) de Alta Verapaz a iniciar una investigación contra una estructura dedicada a cometer atracos en viviendas. El primer operativo, realizado el 7 de mayo del 2024, permitió establecer cómo al menos 12 personas, presuntos miembros de la banda Los Mexicanos, estarían implicadas en hechos ocurridos entre el 2021 y el 2024 en Zacapa, Escuintla, Sololá y en la capital.

En esa primera diligencia, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a cinco integrantes, entre ellos la cabecilla. El operativo se desarrolló en el kilómetro 508 de la Franja Transversal del Norte, aldea San Luis, Cobán, Alta Verapaz.

Los investigadores interceptaron un vehículo tipo camioneta y en su interior hallaron cuatro armas de fuego, silenciadores, uniformes similares a los de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, teléfonos móviles y dos juegos de placas de vehículo.

Los detenidos fueron ligados a proceso penal por conspiración, encubrimiento propio y transporte o traslado ilegal de armas de fuego. Mientras los cinco permanecían en prisión preventiva, las pesquisas continuaron y revelaron más detalles de otros ataques.

LECTURAS RELACIONADAS Supuestos asaltantes y tumbadores de droga capturados se hacían pasar por policías

Los análisis balísticos demostraron que las armas incautadas habrían sido utilizadas en otros cuatro hechos.

El caso fue trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B, cuyos jueces ordenaron la captura de otros siete presuntos integrantes de la banda. Tres permanecen prófugos.

La imputación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado señala que la estructura podría estar implicada en asesinatos, torturas, secuestros, robos y asociación ilícita.

Según la fiscalía, las armas decomisadas fueron utilizadas en el atraco del 6 de mayo del 2022 en Zacapa, donde murió una persona.

Los indicios también coinciden con otros dos hechos: el primero, el 17 de octubre del 2023 en la colonia San Rafael Buena Vista, zona 25 capitalina, donde los sindicados habrían ingresado a una vivienda, ataron a los adultos y los torturaron frente a menores de edad. A los propietarios “les exigían dinero en efectivo y, al no localizarlo, le habrían dado muerte a Deglyn Gustavo Adolfo Herrera Serech”, señaló el MP.

El segundo ataque ocurrió el 19 de diciembre de ese mismo año en Escuintla, dentro de las instalaciones de una empresa de bebidas, donde murió un guardia de seguridad privada.

Según la fiscalía, la estructura era dirigida por Marco Aurelio Acosta Sosa, pero tras su muerte asumió el mando Karen Lisbeth Martínez Campos, de 35 años.

Los otros ocho capturados fueron señalados como operadores y responsables de la logística de los ataques.

Integrantes capturados de Los Mexicanos:

Karen Lisbeth Martínez Campos (cabecilla)

Víctor Manuel Barrera Chámale

Jairo Raúl Chacón Lara

Kelvin Daniel García Martínez (hondureño)

Edy Alexander Melgar Hernández

José Efraín Corado Cruz

Martín Enrique Corado González (hijo de José ´Corado)

Elder Rodolfo De León Ramírez

Alba Odelia Aldana Hidalgo

Nicolle Alexandra Dardón

Además, las pesquisas demuestran que la banda estaría implicada en otros ataques armados en Sololá, entre el 2021 y el 2024, en los que murieron al menos tres personas.

Habrían robado Q3.5 millones

Los fiscales indicaron durante las audiencias que la estructura criminal habría robado Q3.5 millones durante los atracos a comerciantes y vehículos de transporte de valores. En uno de esos hechos, robaron Q2 millones, según el Ministerio Público (MP).

La cabecilla de la estructura ya había sido condenada, junto a otras seis personas, en el 2015, a cuatro años de prisión por el delito de robo agravado en grado de tentativa.

Martín Enrique Corado González fue sentenciado el pasado 26 de marzo a 30 años de prisión en otro caso. El MP indicó que “el Tribunal Segundo de Sentencia Penal dictó la pena por un hecho ocurrido el 19 de febrero del 2024 en la zona 9 de la capital, cuando le dispararon al agente de seguridad privada Ismael Rodrigo Cucul Caal, quien falleció en el lugar”.

Víctor Manuel Barrera Chámale también purgó una condena de cuatro años en el 2010 por el delito de asociación ilícita.

El hondureño Kelvin Daniel García Martínez fue detenido el 30 de noviembre del 2020, durante 80 allanamientos contra extorsionistas. Según registros, fue expulsado del país por permanecer en situación migratoria irregular.

El próximo 2 de septiembre continuará la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo B. Posteriormente, los abogados de los sindicados presentarán sus argumentos.

El MP señala a los integrantes de la banda por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, tortura, asesinato, secuestro y falsificación de placas.