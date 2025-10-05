PNC captura a supuesta banda de asaltantes en Quetzaltenango

Justicia

PNC captura a supuesta banda de asaltantes en Quetzaltenango

Cinco presuntos asaltantes fueron apresados por la Policía tras una denuncia de asalto a mano armada en Concepción Chiquirichapa.

Objetos incautados por la Policía a los capturados. (Foto: PNC)

Cinco presuntos integrantes de una banda de asaltantes fueron capturados este domingo por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Quetzaltenango.

La institución informó que las aprehensiones ocurrieron en la zona 4 de Concepción Chiquirichapa, donde los presuntos asaltantes intentaron huir al percatarse de la presencia de los agentes.

La PNC informó que los cinco capturados pertenecen a la pandilla Barrio 18.

A varios de los apresados les aparecen antecedetes criminales como asociación ilícita, violencoa contra la mujer y conspiración para asesinato.

La Policía agregó que les fue incautado un revólver con ocho municiones y varios teléfonos celulares.

Denuncia

Las capturas se efectuaron gracias a una denuncia de una persona que momentos antes había sido asaltada a mano armada.

"Luego de un rastreo inmediato, los sospechosos fueron ubicados y al notar la presencia de los policías intentaron darse a la fuga", explicó la PNC.

Los capturados debieron ser trasladados del lugar de inmediato, ya que un grupo de vecinos se organizaba para vapulearlos, puntualizó la Policía.

(Foto: PNC)

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Barrio 18 Pandillas PNC 
