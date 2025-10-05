Gremial de transporte urbano anuncia protestas en la ciudad capital y Mixco

La Gremial de Transporte Urbano de Guatemala y Mixco anunció una manifestación pacífica de buses urbanos para este lunes 6 de octubre.

Los representantes de ese gremio denunciaron "falta de apoyo gubernamental", al anunciar la protesta.

La manifestación se efectuará "con el objetivo de visibilizar nuestra situación y solicitar atención a nuestra petición del apoyo al adulto mayor", agregaron los agremiados.

Los transportistas de Mixco y Guatemala dijeron que la protesta por las principales arterias de esos municipios se hará "respetando las normas de tránsito y causando la menor afectación posible a los usuarios".

En su carta enviada al Ministerio de Gobernación, la gremial explica que han intentado ante varias entidades del Estado conseguir ayuda para el subsidio del transporte para el adulto mayor, sin haber obtenido una respuesta.

Además, las gremiales en general han denunciado la inseguridad y falta de resguardo por parte de las respectivas autoridades.

200 buses

La gremial explica que serán al menos 200 unidades de transporte las que serán movilizadas para que sus demandas sean escuchadas.

Estos autobuses proceden tanto de la ciudad capital como de Mixco, agregaron.

Se movilizarán desde Mixco hacia el Palacio Nacional de la Cultura, al Congreso de la República y luego al Ministerio de Desarrollo Social, respecticamente.

Advirtieron de que, de no ser escuchados, tomarán otras medidas adicionales en los siguientes días.