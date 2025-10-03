Hospital Roosevelt activa protocolos de seguridad tras recibir amenaza contra personal médico

El Hospital Roosevelt activó sus protocolos de seguridad luego de que se recibiera una amenaza telefónica en contra del cuerpo médico, confirmó su directora, Ana Johana Samayoa.

El hecho ocurrió el pasado jueves a las 13.15 horas, y fue notificado de inmediato al Ministerio Público (MP), donde se presentó la denuncia correspondiente.

Según Samayoa, el Comité de Riesgo del hospital estableció medidas inmediatas, entre ellas la alerta al personal médico de turno y el refuerzo de la vigilancia en las instalaciones.

La Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó agentes en apoyo al resguardo del recinto.

También se implementaron controles de ingreso y egreso, incluyendo la revisión de vehículos, como parte del protocolo de prevención. Hasta el momento no se han registrado nuevas amenazas.

“El hospital opera con normalidad y bajo medidas de seguridad reforzadas. Estamos trabajando en completa coordinación con las autoridades”, indicó la directora.

La división Especializada en Investigación Criminal (DEIC) acompaña el caso y mantiene presencia en el lugar mientras se desarrolla la investigación.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

