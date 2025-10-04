Violento fin de semana en Guatemala: Reportan varios muertos y heridos en ataques armados

Los cuerpos de socorro del país reportaron este fin semana diversos ataques armados en el territorio nacional que dejaron varios muertos y heridos.

Los Bomberos Municipales informaron sobre un ataque armado la mañana de este sábado 4 de octubre.

El atentado ocurrió en la 40 avenida, calzada Roosevelt, zona 7 capitalina, donde se registró una balacera en plena vía.

Al menos dos personas fueron trasladadas en estado grave al hospital Roosevelt.

Las víctimas presentaban varios impactos de bala.

(Foto: Bomberos Municipales)

Entre tanto, la Cruz Roja Guatemalteca informó de otro ataque armado en Cahabón, Alta Verapaz.

En esa localidad, varias personas fueron agredidas con arma de fuego, reportaron los socorristas.

Del lugar fueron estabilizados y trasladados hacia el Hospital Regional de Cobán tres personas heridas: dos adultos y un niño.

Las víctimas presentaban varias heridas por aram de fuego.

(Foto: Cruz Roja Guatemalteca)

En Huehuetenango, tres personas de una misma familia fueron ultimadas, informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con versiones de los vecinos dadas a las autoridades, sicarios ingresaron a la vivienda para perpetrar los múltiples crímenes.

