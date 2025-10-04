Sicarios irrumpen en vivienda y matan a familia en Huehuetenango

Sucesos

Sicarios irrumpen en vivienda y matan a familia en Huehuetenango

Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios luego de haber escuchado varias detonaciones dentro de una casa.

|

time-clock

ataque armado

Un socorrista y agentes policiales, en la escena del crimen dentro de una vivienda. (Foto: Bomberos Voluntarios).

Tres miembros de una familia fueron masacrados anoche en Huhuetenango, informaron Bomberos Voluntarios de la 17 compañía.

Los socorristas acudieron al lugar tras llamados de vecinos que aseguraban haber escuchado balazos dentro de una vivienda.

El triple crimen ocurrió en la colonia El Recreo Jumaj, zona 6 de Huhuetenango.

De acuerdo con versiones de los vecinos dadas a las autoridades, sicarios ingresaron a la vivienda para ultimar a los miembros de una familia.

LECTURAS RELACIONADAS

Vehículos avanzan con dificultad en el Periférico, tras la intensa lluvia del jueves que anegó tramos clave en horas pico. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @PampichiNews)

Lluvias del jueves igualaron en horas los acumulados de todo un mes, alerta el Insivumeh

chevron-right
EE.UU. hunde otra lancha cerca de Venezuela y mata a cuatro personas a bordo

"Ataque letal": video muestra cómo EE. UU. destruye supuesta narcolancha cerca de Venezuela

chevron-right

De acuerdo con el parte bomberil, cuando ingresaron a la casa encontraron los cuerpos de tres personas con heridas de arma de fuego.

Las víctimas mortales son dos hombres y una mujer que pertenecen a una misma familia.

Hasta el momento no se tiene ninguna hipótesis sobre los motivos del triple crimen.

En las redes sociales, vecinos de esa localidad piden más seguridad a las autoridades y demandan a la Policía patrullajes constantes, ya que aseguran que la criminalidad ha aumentado en esa zona.

Medios locales también señalaron un aumento de la violencia en la localidad.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

ARCHIVADO EN:

Ataque armado Bomberos Voluntarios Huehuetenango Violencia 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS