Sicarios irrumpen en vivienda y matan a familia en Huehuetenango

Tres miembros de una familia fueron masacrados anoche en Huhuetenango, informaron Bomberos Voluntarios de la 17 compañía.

Los socorristas acudieron al lugar tras llamados de vecinos que aseguraban haber escuchado balazos dentro de una vivienda.

El triple crimen ocurrió en la colonia El Recreo Jumaj, zona 6 de Huhuetenango.

De acuerdo con versiones de los vecinos dadas a las autoridades, sicarios ingresaron a la vivienda para ultimar a los miembros de una familia.

De acuerdo con el parte bomberil, cuando ingresaron a la casa encontraron los cuerpos de tres personas con heridas de arma de fuego.

Las víctimas mortales son dos hombres y una mujer que pertenecen a una misma familia.

Hasta el momento no se tiene ninguna hipótesis sobre los motivos del triple crimen.

En las redes sociales, vecinos de esa localidad piden más seguridad a las autoridades y demandan a la Policía patrullajes constantes, ya que aseguran que la criminalidad ha aumentado en esa zona.

Medios locales también señalaron un aumento de la violencia en la localidad.