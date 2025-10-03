Comunitario
Lluvias del jueves igualaron en horas los acumulados de todo un mes, alerta el Insivumeh
En solo unas horas, las lluvias del pasado jueves igualaron los acumulados previstos para todo un mes, según el Insivumeh, lo que agrava el riesgo de deslizamientos e inundaciones.
Vehículos avanzan con dificultad en el Periférico, tras la intensa lluvia del jueves que anegó tramos clave en horas pico. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @PampichiNews)
Las intensas lluvias registradas el pasado jueves en sectores de la capital y Mixco superaron en pocas horas los acumulados que, según los promedios históricos, deberían haber caído a lo largo de todo un mes, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
“En nuestra estación en la zona 11 de la capital registramos 9 milímetros de lluvia, mientras que en Mixco fueron 22. En el anillo periférico estimamos hasta 50 milímetros en áreas puntuales. Esto en menos de una hora”, detalló César George, meteorólogo del Insivumeh, al explicar que se trató de tormentas locales severas, causadas por nubes de desarrollo vertical conocidas como cumulonimbos.
El especialista recalcó que este tipo de lluvias son tan focalizadas que pueden afectar un radio de apenas uno o dos kilómetros. “En un punto puede estar lloviendo intensamente y a pocos metros el ambiente puede seguir seco”, dijo.
George también advirtió que el país viene de un septiembre extremadamente lluvioso, lo que ha dejado los suelos saturados. “Esto incrementa el riesgo de deslizamientos e inundaciones, especialmente en regiones como Boca Costa, Sur Occidente, la Meseta Central y la Franja Transversal del Norte”, alertó.
Para el fin de semana y la próxima semana, Insivumeh prevé que continúe la influencia de un sistema de baja presión, lo que provocará más lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente desde el sur hasta el centro del país.
A pesar de que la temporada de huracanes finaliza en noviembre, el meteorólogo advirtió que “no se descarta la formación de algún sistema tropical que afecte directa o indirectamente al territorio”.
