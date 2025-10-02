Lluvia de las últimas horas mantiene a Mixco en alerta por inundaciones y derrumbes

Las fuertes lluvias registradas este jueves en el área metropolitana provocaron una variedad de contratiempos en el área. Calles y avenidas principales colapsaron bajo el agua, el tráfico quedó paralizado por horas y varias comunidades resultaron afectadas por inundaciones y derrumbes.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la colonia Jiréh, zona 10 de Mixco, donde un deslizamiento de tierra sepultó una vivienda y dejó a más de 20 personas afectadas, entre ellas siete heridas que fueron trasladadas al hospital Roosevelt.

Los bomberos Municipales y Voluntarios trabajaron durante varias horas en la zona para rescatar a los vecinos atrapados y atender a quienes sufrieron crisis nerviosa. Según explicaron los socorristas, la saturación del suelo fue el factor determinante para que se registrara el deslizamiento. En pocos minutos cayó la cantidad de lluvia que, normalmente, correspondería a varios días, lo que debilitó las laderas y provocó el colapso.

Las autoridades de emergencia hicieron un llamado urgente a la población a mantenerse alerta y, en especial, a quienes viven en zonas de riesgo. Los bomberos recomendaron evacuar de manera preventiva cuando se observe acumulación de agua cerca de inclinaciones o viviendas asentadas en pendientes, así como evitar permanecer dentro de las casas que presenten grietas o filtraciones. También pidieron a los conductores no arriesgarse a cruzar calles inundadas, dado que en muchos casos la corriente arrastra vehículos en cuestión de segundos.

De acuerdo con reportes del Insivumeh, más del 90% de los suelos del país están saturados por la acumulación de lluvias de las últimas semanas. Esta condición convierte a la capital y municipios aledaños en territorios especialmente vulnerables a nuevos derrumbes e inundaciones.

El deslizamiento en Mixco fue uno de los episodios más alarmantes, pero no el único. Durante la tarde y noche se reportaron inundaciones en la calzada Roosevelt, Aguilar Batres y varios pasos a desnivel de la zona 11, donde el agua alcanzó hasta un metro de altura. Los conductores quedaron atrapados por más de tres horas.

La caída de un árbol en la ruta Interamericana también agravó la situación, reduciendo el paso a un solo carril y generando largas filas de tránsito.

Vecinos de Mixco denunciaron que, hasta el momento, no se han habilitado albergues por parte de la municipalidad o de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Esto ha dificultado las evacuaciones, ya que muchas familias temen abandonar sus viviendas por la inseguridad y la posibilidad de perder sus pertenencias.