Videos muestran la magnitud de los daños por lluvias en la capital, Mixco y Villa Nueva

Las intensas lluvias de este jueves 2 de octubre causaron múltiples emergencias en Mixco, la Ciudad de Guatemala y Villa Nueva, y varios de estos incidentes quedaron captados en video, lo que permite dimensionar la gravedad de los daños provocados.

Uno de los registros más impactantes muestra un árbol que cayó sobre un vehículo en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt, Mixco. A pesar del fuerte impacto, no se reportaron heridos. El tránsito quedó parcialmente bloqueado.

Otros videos, grabados por vecinos de la colonia La Comunidad, zona 10 de Mixco, documentan calles completamente anegadas. En algunas tomas se observan niveles de agua superiores al metro de altura, que imposibilitan el paso de peatones y vehículos.

En redes también circulan imágenes del derrumbe en el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana, donde un alud afectó el carril derecho hacia San Lucas. Personal municipal ya trabaja en el lugar.

En la capital, las grabaciones muestran inundaciones en tramos del Periférico, especialmente en el sector del viaducto de Novicentro y en la calzada Aguilar Batres, incluyendo la 36 calle, donde se evidencian complicaciones en la circulación por el agua acumulada.

En Villa Nueva, aunque no se reportaron incidentes mayores, los videos reflejan la dificultad para circular sobre la calzada Aguilar Batres, debido a la lluvia persistente y la carga vehicular.

#PMTinforma



Debido al árbol caído en Calzada Roosevelt kilómetro 13.5 jurisdicción de Mixco con sentido hacia el occidente, se presenta circulación vehicular lenta mientras realizan trabajos de retiro.



Se complica la salida vehicular de la ciudad hacia Mixco por carriles… https://t.co/uQyEqKVTIU pic.twitter.com/KcqmSYfRZN — PMT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) October 2, 2025

#ALERTA: Trabajadores municipales de San Lucas Sacatepéquez y cuerpos de socorro trabajan para retirar árbol de gran tamaño que cayó en el kilómetro 27 Ruta Interamericana San Lucas Sacatepéquez en dirección hacía la ciudad capital #StarNews#InformaciónImprescindible pic.twitter.com/xkRv2OZPJT — StarNews Noticias (@StarNewsNoti) October 2, 2025

Inundado el paso a desnivel de Novicentro hacia el Norte, Anillo Periférico, zona 11. pic.twitter.com/YvDev0bbU0 — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) October 2, 2025

