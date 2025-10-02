Videos muestran la magnitud de los daños por lluvias en la capital, Mixco y Villa Nueva

Videos muestran la magnitud de los daños por lluvias en la capital, Mixco y Villa Nueva

Videos captaron el impacto de las lluvias en Mixco, la capital y Villa Nueva, donde se registraron inundaciones, derrumbes, caída de árboles y caos vial.

Un árbol colapsa sobre un vehículo en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt, Mixco, durante la lluvia de este jueves. Los ocupantes resultaron ilesos. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Las intensas lluvias de este jueves 2 de octubre causaron múltiples emergencias en Mixco, la Ciudad de Guatemala y Villa Nueva, y varios de estos incidentes quedaron captados en video, lo que permite dimensionar la gravedad de los daños provocados.

Uno de los registros más impactantes muestra un árbol que cayó sobre un vehículo en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt, Mixco. A pesar del fuerte impacto, no se reportaron heridos. El tránsito quedó parcialmente bloqueado.

Otros videos, grabados por vecinos de la colonia La Comunidad, zona 10 de Mixco, documentan calles completamente anegadas. En algunas tomas se observan niveles de agua superiores al metro de altura, que imposibilitan el paso de peatones y vehículos.

En redes también circulan imágenes del derrumbe en el kilómetro 15.8 de la ruta Interamericana, donde un alud afectó el carril derecho hacia San Lucas. Personal municipal ya trabaja en el lugar.

En la capital, las grabaciones muestran inundaciones en tramos del Periférico, especialmente en el sector del viaducto de Novicentro y en la calzada Aguilar Batres, incluyendo la 36 calle, donde se evidencian complicaciones en la circulación por el agua acumulada.

En Villa Nueva, aunque no se reportaron incidentes mayores, los videos reflejan la dificultad para circular sobre la calzada Aguilar Batres, debido a la lluvia persistente y la carga vehicular.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

