Deslave en Mixco deja 20 heridos y activa búsqueda de posibles víctimas soterradas

Un deslave ocurrido este jueves 2 de octubre en la zona 10 de Mixco provocó el colapso de una vivienda que funcionaba como maquila, dejando un saldo preliminar de al menos 20 personas heridas, varias con crisis nerviosa, golpes o lesiones. El hecho movilizó a cuerpos de socorro que continúan con labores de búsqueda y estabilización en el área afectada.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, 12 personas recibieron atención en el lugar por cuadros de ansiedad y crisis nerviosa. Por su parte, los Bomberos Voluntarios reportaron la asistencia a ocho personas más, algunas de las cuales fueron trasladadas al Hospital Roosevelt debido a la gravedad de sus lesiones o al impacto emocional sufrido.

El incidente ocurrió en la 18 calle B, 0-25, colonia Jireh, zona 10 de Mixco, donde una ladera cedió, provocando el derrumbe parcial de una vivienda ubicada sobre una pendiente.

El inmueble albergaba una maquila en el momento del derrumbe, por lo que varias personas quedaron atrapadas temporalmente o sufrieron heridas al intentar salir.

Entre los heridos trasladados al centro asistencial se reportan pacientes con laceraciones, contusiones y afectación emocional.

La cifra de heridos confirmados asciende a 20, de los cuales siete fueron trasladados al Hospital Roosevelt para recibir atención especializada.

Listado de personas trasladadas al Hospital Roosevelt:

Sonia Elizabeth Ambrosio Bamaca, de 48 años

Rossana Magdalena Basa Álvarez, de 23

Nelson Conrado Jiménez, de 43

Olga Marina Ambrosio Ruiz, de 40

Dayana Noemí Pasan Álvarez, de 24

Micaela Cana, de 45

Johana Galindo García, de 30

Las brigadas de rescate de ambas instituciones de socorro permanecen en el área, considerada aún de alto riesgo, para continuar con la búsqueda de posibles víctimas soterradas y prevenir nuevos incidentes derivados de la inestabilidad del terreno.

Vecinos del sector reportaron haber escuchado un estruendo y momentos después el colapso, lo que generó alarma y una rápida respuesta comunitaria antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades no han confirmado víctimas mortales hasta el momento, pero no se descarta la posibilidad de que haya personas desaparecidas, por lo que continúan las labores de remoción de escombros con el apoyo de maquinaria especializada.

