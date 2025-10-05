Un reo de la MS muere apuñalado y es abandonado en un pasillo de la cárcel de Pavoncito

A las 21:12 horas del sábado un grupo de reclusos de la pandilla Mara Salvatrucha, que están recluidos en la prisión de Pavoncito, se acercó a uno de los pasillos y dejó allí el cadáver de otro privado de libertad. La víctima mortal vestía un sudadero negro con rojo, una pantaloneta y tenis negros.

Las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario lo identificaron como Alexander Montecinos Reyes, de 26; según su ficha de registro era soltero y residió en la zona 4 de Villa Nueva.

Montecinos Reyes ingresó a la cárcel el 26 de agosto del 2025, sindicado por secuestro. La investigación policial refiere que era miembro activo de la pandilla MS. El cuerpo fue abandonado en un pasillo y, según la evaluación preliminar, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Un informe policial detalla que el subdirector de Pavoncito indicó: “A las 21.12 horas, un grupo de privados de libertad del área anexo, donde se encuentran miembros activos de la pandilla MS, sacaron al pasillo a un recluso muerto y dijeron que tenían retenidos a los responsables del crimen”.

Hasta el momento, el Ministerio de Gobernación no ha confirmado si hay personas implicadas en este hecho ocurrido dentro de la cárcel, y el Sistema Penitenciario aún no ha perfilado a los reclusos que abandonaron en el pasillo el cuerpo de Montecinos Reyes.