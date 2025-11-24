Crimen en marcha: motoristas enfrentan una ola de asaltos letales por robo de motocicletas en la capital

Dos nuevos ataques armados contra motoristas, aparentemente por robo de motocicleta, se registraron en las últimas horas en la ciudad capital. Uno de los casos dejó a un hombre herido y el otro, a una víctima mortal.

El primer hecho ocurrió la noche del 22 de noviembre, en la 21 avenida de la calzada Roosevelt, zona 11, donde Alberto Felipe Castro Mendoza, de 33 años, fue atacado por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas.

Según el informe policial, los delincuentes intentaron despojarlo de su vehículo cuando salía de su lugar de trabajo, pero al resistirse, le dispararon en el hombro. La víctima, quien era gerente de una empresa de confección de uniformes, falleció en el lugar.

El segundo ataque ocurrió este lunes 24 de noviembre en la 6ª avenida y 11 calle de la zona 9 capitalina, donde David Aquali, de 44 años, resultó herido de bala tras resistirse al robo de su motocicleta.

Bomberos Municipales le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a un centro asistencial. Las autoridades investigan el caso para establecer la identidad de los responsables.

En los últimos días ese tipo de hechos ha ido en aumento, y de acuerdo con investigaciones preliminares, se apunta a la existencia de una banda criminal dedicada al robo de motocicletas en sectores de la calzada Roosevelt, Mixco y otros sectores del área metropolitana.

Según el reporte, los integrantes de ese grupo delictivo observan a sus víctimas, las persiguen y, al darles alcance, las intimidan con armas de fuego. El documento agrega que disparan cuando la víctima se resiste al robo.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

