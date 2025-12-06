El caso del joven al que le robaron su moto y luego delincuentes le exigían Q7 mil para recuperarla  

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 6 de diciembre que, tras recibir una denuncia, organizó un operativo coordinado entre la División de Información Policial y agentes de la Comisaría 21.

Añadió que la acción permitió la captura de dos presuntos integrantes de la mara Salvatrucha, quienes exigían Q7 mil a un hombre para devolverle una motocicleta robada un día antes.

Los detenidos fueron identificados como Luis “N”, de 20 años, alias “Choy”, y Alex “N”, de 25, alias “Flaco”. La aprehensión ocurrió en el parque municipal infantil de El Progreso, Jutiapa, según la PNC.

Explicó la institución que el jueves 4 de diciembre un joven de 19 años fue despojado a mano armada de su motocicleta negra, sin placas, recién salida de agencia. El asalto ocurrió en la calle 15 de Septiembre, en Jutiapa.

Posteriormente, los supuestos delincuentes contactaron a la víctima a través de Facebook para exigirle Q7 mil en efectivo a cambio del vehículo, según la PNC.

El hombre denunció el hecho a la línea 110, lo que permitió que investigadores montaran un operativo.

Los agentes sorprendieron a los sospechosos cuando se dirigían al punto donde pretendían recibir el dinero, a bordo de la motocicleta placas M-837LWS.

A una cuadra del lugar tenían estacionada la motocicleta robada, lista para ser entregada tras el pago, agregó la PNC.

Durante la captura, a los sospechosos se les decomisó un paquete que simulaba el dinero exigido, un teléfono celular utilizado en la negociación, la motocicleta en la que se desplazaban, las llaves y el vehículo robado.

