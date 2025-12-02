Motorista narra momento en que fue encañonado por asaltantes y obligado a entregar su vehículo

Un motorista vivió momentos de terror cuando fue interceptado y despojado de su vehículo por dos hombres armados, en un tramo de la calzada San Juan, zona 7. Por razones de seguridad, el afectado no se identificó, pero accedió a contar lo sucedido en un video publicado por la Policía Nacional Civil (PNC).

“Yo venía en mi motocicleta cuando algunos individuos aparecieron, sacaron un arma y, con insultos, me ordenaron que me bajara”, relató el motorista, aún con evidente nerviosismo.

Dijo que, aunque en un primer momento se rindió por temor a ser agredido, intentó resistirse. “Con el temor de que me hicieran algo, me bajé, pero a la vez reaccioné e intenté forcejear con ellos, porque la verdad, un vehículo de esos cuesta mucho. Yo sé que la vida de uno vale más, pero ese vehículo también nos ha costado”, agregó.

Según el testimonio, la intervención de una unidad policial fue clave. “Cuando intentaban huir, una radiopatrulla que venía unos vehículos atrás reaccionó de inmediato. Los sujetos empezaron a correr, pero unos metros más adelante los capturaron. Gracias a Dios no me pasó nada. Le agradezco a la Policía Nacional Civil por su reacción inmediata”, concluyó.

Los dos presuntos responsables fueron capturados por agentes de la comisaría 14. Se trata de Brayan N., de 25 años, y Jeremy N., de 20, señalados de pertenecer a una estructura del Barrio 18 que opera en varias zonas de la capital y en Mixco. La motocicleta fue recuperada y también se incautó un arma de fuego.

Las autoridades investigan si ambos están vinculados con otros hechos de violencia contra motoristas en el área metropolitana.

