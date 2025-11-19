Hurtaron motos y picops: condenan a integrantes de estructura “Los robamotos del Renacimiento”

El Ministerio Público (MP) informó que el 18 de noviembre el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “C”, dictó sentencia condenatoria contra cuatro integrantes de la estructura criminal denominada “Los robamotos del Renacimiento”.

Según el ente investigador, a través del procedimiento especial de aceptación de cargos, Alex O. fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión por los delitos de hurto agravado de forma continuada; comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, en grado de tentativa y de forma continuada; y asociación ilícita.

Además, efectuó un pago de Q24 mil como reparación digna, añadió el MP.

Bryan S. fue condenado a la misma pena, por los mismos delitos, y al pago de Q16 mil 500 como reparación digna, aseguró la Fiscalía.

El MP agregó que Junior L. purgará seis años de cárcel por hurto agravado; comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, en grado de tentativa; y asociación ilícita. También se le ordenó pagar Q14 mil 500 en concepto de reparación digna.

Finalmente, Kevin J. recibió una pena de seis años de prisión por los mismos delitos cometidos por Junior L. Él pagará Q9 mil 500 como reparación digna, afirmó el MP.

“La fiscalía demostró que ellos hurtaron motos, picops y camionetas para comercializarlas, pero debido a la intervención policial con coordinación de la fiscalía, no lo lograron”, destacó.

Añadió: “El Ministerio Público logró recuperar cuatro motocicletas, dos picops y una camioneta familiar propiedad de las víctimas”.

