Préstamo del BID para mejorar cobertura en educación media podría perderse si el Congreso no lo aprueba

Uno de cada dos estudiantes guatemaltecos que finaliza la primaria logra continuar el nivel básico, y el camino se hace más estrecho para quienes alcanzan el diversificado, ya que a ese nivel solo llega uno de cada cuatro. Frente a esa realidad, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó para Guatemala un préstamo de US$100 millones (unos Q765.7 millones), en apoyo a la expansión de la educación media.

Los fondos del programa fueron aprobados por el Directorio Ejecutivo del BID el 15 de febrero del 2023, y se tenía como plazo para obtener el aval del Congreso de la República el 15 de agosto pasado, lo que no se logró. Por ello, se otorgó una ampliación para la aprobación legislativa y firma del contrato hasta el 15 de febrero del 2026.

Según Mercedes Mateo, jefa de la División de Educación del BID, el programa está pendiente de dictamen por las comisiones de Finanzas y de Educación en el Congreso. Si este fuera favorable, el proyecto quedaría habilitado para ser incluido en la agenda del pleno para su discusión y aprobación en tres lecturas.

El préstamo está enfocado en aumentar la cobertura en los ciclos básico y diversificado; mejorar la infraestructura y los ambientes de aprendizaje; y fortalecer el acceso y uso de recursos educativos y tecnología. Esto incluye materiales para poblaciones bilingües e inclusivas.

Baja cobertura

La baja cantidad de estudiantes en secundaria tiene relación con la poca cobertura que el sistema educativo oficial tiene a ese nivel. De los ocho mil 462 establecimientos que imparten básicos, solo cuatro de cada 10 son públicos. En el diversificado, hay un desplome drástico: de los cinco mil 108 existentes, solo uno de cada 10 es estatal, según datos del Anuario Estadístico de la Educación de Guatemala, del Ministerio de Educación (Mineduc).

La cantidad de estudiantes que cursan la secundaria en un centro educativo público también es baja. En el 2014, cuatro de cada 10 jóvenes estudiaban básicos en el sector oficial —335 mil 107 inscritos—, proporción que no cambió para el 2024. El patrón se mantuvo en diversificado —91 mil 576 matriculados en el área estatal—, ya que en esa década solo dos de cada 10 fueron captados por el sector público.

A esto se suma que, en una década, la matrícula estudiantil en secundaria descendió a escala nacional —público, privado, municipal y cooperativa—. En el nivel básico, en el 2014 los inscritos eran 769 mil 163, y el año pasado, 765 mil 104. Eso representa una disminución del 0.5%.

En diversificado, el efecto fue mayor: en el 2014 hubo 396 mil 461 estudiantes y, para el 2024, se registraron 365 mil 12, lo que representa una caída del 8%.

Al final, siete de cada 10 estudiantes son absorbidos por el sector privado en la secundaria , que cuenta con más establecimientos para atender a esa población. Por ejemplo, hay cuatro mil 144 colegios privados que cubren el diversificado, frente a los 696 establecimientos oficiales. Esta situación limita el acceso a la educación pública al momento de cursar una carrera.

Por otro lado, la tasa de abandono temprano en la secundaria es del 56.9%, según el BID, y la finalización del nivel medio alcanza el 36.9%.

Beneficios

Mateo indica que el programa busca beneficiar a 230 mil jóvenes, de entre 12 y 20 años, en áreas rurales y urbano-marginales, para que continúen sus estudios y finalicen la secundaria con habilidades que mejoren su futuro.

El Programa de Apoyo a la Expansión de la Educación Media fue diseñado por el Mineduc con apoyo del BID, y contempla la creación de ocho nuevos institutos de educación media en cada uno de los 22 departamentos del país, es decir, 176 centros. En estos espacios, los estudiantes tendrán acceso a laboratorios de ciencias y computadoras portátiles con internet. Además, se prevé remozar 260 centros educativos.

contribuirá a que más estudiantes permanezcan en el sistema, aprendan más y mejor, y tengan mayores posibilidades de continuar con estudios superiores o ingresar al mercado laboral con mejores competencias. Mercedes Mateo, jefa de la División de Educación del BID

En beneficio de los estudiantes, los fondos también servirán para profesionalizar a tres mil docentes del ciclo básico y diversificado; entregar 1.4 millones de recursos educativos impresos y digitales; e incorporar tecnología que permita innovar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo modalidades dirigidas a poblaciones bilingües, interculturales y con capacidades especiales.

Con estas intervenciones, se prevé aumentar en 28.8% la capacidad de atención del sistema oficial en el nivel medio, una etapa clave para el desarrollo del país, considerando que Guatemala posee el bono demográfico más grande de la región, según Mateo.

Sobre el préstamo

El préstamo de US$100 millones tiene un plazo de ejecución de cinco años, con un periodo de amortización de 25 años y un periodo de gracia de 6.67 años. La tasa de interés está basada en la SOFR —Tasa de Financiamiento Overnight Garantizada—, que publica la Reserva Federal de Nueva York desde 2018 y refleja el costo de los préstamos a un día, garantizados con repos (acciones de recompra) de valores del Tesoro de Estados Unidos.

Orlando Blanco, diputado del bloque Vos e integrante de la Comisión de Finanzas en el Congreso, señala que el préstamo del BID no ha sido prioridad en la agenda de dicha comisión, que se ha centrado en la discusión de asuntos de mayor interés político, como la ejecución de los Consejos de Desarrollo Departamental. Sin embargo, temas como este, que buscan mejorar la cobertura educativa, se dejan de lado.

“Este préstamo se debería incluir en el dictamen del presupuesto del próximo año, para evitar una discusión por separado, pero lo veo complicado. Es una oportunidad que no debemos dejar pasar como país; son préstamos que se necesitan para el desarrollo de la educación, son préstamos con intereses blandos y es una iniciativa que, lamentablemente, no está teniendo la prioridad correspondiente en la Comisión de Finanzas”, dice Blanco.

Mientras tanto, Francisco Cabrera, viceministro de Educación, señala que este préstamo del BID podría dar un impulso a la educación media, una de las principales acciones de la cartera para el 2026.

Agrega que el Mineduc ha diseñado dos intervenciones en la educación media: una, enfocada en la ampliación de la cobertura, que propone la creación de 500 nuevos centros educativos entre básico y diversificado —optimizando la infraestructura escolar existente—, y otra, centrada en la reforma de los programas de estudio, vinculados con las oportunidades laborales y de producción.

“Este préstamo podría apuntalar tales iniciativas y apoyar con nueva infraestructura, particularmente en zonas rurales. Así que sería un impulso a estrategias mayores que están siendo impulsadas desde el Ministerio de Educación y que el país necesita”, señala Cabrera.