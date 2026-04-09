Diputados siguen sin alcanzar acuerdos para frenar alza en los precios de los combustibles

Durante la sesión del pasado 7 de abril, los diputados no alcanzaron acuerdos para aprobar el subsidio a los combustibles. Según indicaron varios legisladores, las discrepancias actuales giran en torno a que varios bloques legislativos buscan eliminar el impuesto a los combustibles, mientras que el oficialismo propone realizar una readecuación presupuestaria para otorgar el subsidio.

“Lamentablemente el ministro de Finanzas hace 15 días no estaba en el país, estaba de viaje y no tuvimos respuesta de él. Vino, presentó algo y cuando se hizo la propuesta para llegar a consensos no estuvo de acuerdo. Es responsabilidad del oficialismo, ellos están en un berrinche y capricho de no querer tocar ni un centavo del presupuesto, siendo este el más amplio de la historia”, afirmó Allan Rodríguez, jefe del bloque legislativo Vamos.

El congresista dijo que su bancada planteó una propuesta “híbrida” que reduce una parte de los impuestos y así brinda el subsidio, pero no hay consensos, por lo que no se ve una pronta solución.

Por su parte, el diputado Samuel Pérez, del bloque oficial, afirmó que han visto varias propuestas de ley para buscar una solución viable para los ciudadanos. No obstante, aseguró que continúa la negativa de varios bancadas, a lo que calificó como un “boicot”.

“Pedimos sesionar en Semana Santa e ignoraron la propuesta. Luego propusimos bajar Q8 al diésel y Q4 a la gasolina, pero dijeron que no querían ampliación. Se cedió y se usó solo una readecuación, y otra vez boicotearon”, comentó. Aseguró que seguirán los esfuerzos para lograr un beneficio ante el incremento de los combustibles, analizando opciones como subsidios o ajustes a impuestos, pero también medir el menor impacto a las familias.

El congresista independiente Adim Maldonado consideró que antes de Semana Santa debieron plantearse todas las propuestas para evitar que en la sesión del martes tampoco hubiera solución.

“El gobierno presentó una readecuación presupuestaria para el subsidio, pero un grupo de diputados se opuso porque quiere eliminar impuestos. Si se hubiera hablado con anticipación, no habríamos pasado toda la tarde sin acuerdos”, puntualizó.

Frustración por parte de la ciudadanía

A criterio del diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, se debe analizar detenidamente cuál es la alternativa más viable para brindar el beneficio a los ciudadanos, quienes, según indica, muestran una gran “frustración” con el gobierno ante la situación actual, al notar que sus impuestos no están siendo invertidos de la mejor manera.

“Es muy difícil competir contra eso porque la gente tiene razón de estar frustrada, pero también es peligroso porque a la hora de retirar un impuesto después puede pasar mucho tiempo y se puede convertir en una reacción general y eso afecta las oportunidades de gobernabilidad y gasto público de un mejor gobierno que puede venir más adelante”, comentó.

Según Estrada, se debe analizar cuidadosamente el asunto, ya que quizá la reducción de impuestos podría beneficiar los siguientes dos meses, pero podría afectar aún más las siguientes dos décadas.

Sobre el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz en Irán, Estrada afirmó que, si bien se espera que con esta decisión comiencen a descender los precios de los hidrocarburos, esa reducción se verá en el país en al menos dos meses, por lo que es necesario evaluar detenidamente las alternativas que permitan evitar que los precios de los combustibles continúen impactando el bolsillo de los ciudadanos.

La propuesta del Ejecutivo

La iniciativa presentada el pasado martes 7 de abril por parte del Ejecutivo en la reunión de jefes de bloque establece el otorgamiento de un subsidio de Q8.00 para el galón de diésel y Q4.00 para las gasolinas regular y superior esto a consecuencia del incremento que se ha reportado en las últimas semanas como resultado del conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán y que ha generado el cierre del Estrecho de Ormuz que es la principal vía de tránsito de los derivados del petroleo proveniente del medio oriente.

Durante la sesión ordinaria realizada durante la tarde y noche de ese mismo día, se presentó una moción para entrar a conocer el subsidio a los combustibles que obtuvo 86 votos favorables, pero que fueron insuficientes para que la propuesta fuera conocida y aprobada en el hemiciclo, ya que se necesitan 107 votos para que sea aprobada de urgencia nacional.

Ante la falta de consensos entre los diferentes bloques legislativos el presidente del Congreso, Luis Contreras, convocó a los jefes de bloque a una reunión en la oficina de la presidencia de ese organismo con la finalidad de alcanzar acuerdos que permitieran la aprobación del beneficio para los ciudadanos.

No obstante, no se llego a un acuerdo entre los jefes de las bancadas por lo que fue levantada la sesión. El presidente del Legislativo afirmo que los jefes de bloque fueron convocados para este jueves 9 de abril a las 11 horas, con el objetivo de continuar con el diálogo y así alcanzar los acuerdos correspondientes que permitan la aprobación de la normativa para reducir los precios de los combustibles.