Diputados fracasan en acuerdos para subsidio a combustibles y agravan división en el Congreso

La falta de un dictamen para la iniciativa 6742, que proponía aprobar la Ley de Apoyo Temporal para los Consumidores de Combustibles, así como la insistencia en eliminar de manera temporal el impuesto a la distribución de petróleo (IDP), fueron las principales causas por las cuales no avanzó la discusión del proyecto este martes 7 de abril en el Congreso.

La iniciativa, que debía eximirse de dictamen de comisión en el hemiciclo, necesitaba 107 votos, pero no se consiguieron. Por otra parte, se insistió en la eliminación temporal del IDP, que es de Q4.70 para el galón de gasolina superior; Q4.60 para la regular y Q1.30 para el diésel, lo que impidió la continuidad del debate.

Será el miércoles 8 de abril cuando se convoque nuevamente a sesión de jefes de bloque, para que el próximo sábado continúe la discusión o, de lo contrario, la próxima semana, según se informó.

Propuesta oficial

La iniciativa presentada este martes, en la reunión de jefes de bloque, consistió en otorgar un subsidio de Q8 para el galón de diésel y Q4 para las gasolinas superior y regular, derivados del petróleo que Guatemala importa y que en las últimas semanas han experimentado un alza sostenida, como resultado del conflicto geopolítico internacional.

Estos productos se han encarecido de manera constante en el mercado interno desde finales de febrero pasado, cuando comenzaron los eventos internacionales que han generado incertidumbre y elevado los precios, lo cual ha incidido en toda la cadena de comercialización.

El programa de apoyo a los consumidores de estos productos será temporal. Sin embargo, una de las discusiones que analizaron los congresistas fue la posible intensificación del conflicto en las próximas semanas, lo cual podría aumentar o reducir los precios del barril de crudo.

En tanto, autoridades de los ministerios de Finanzas y Economía, así como de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), presentaron varios indicadores durante la sesión de jefes de bloque y enfatizaron que son “medidas iniciales”, al referirse a la propuesta de la subvención.

Precios bajarían

Con la aprobación del subsidio por parte del Congreso, los precios en las estaciones de servicio disminuirían cuando la medida cobre vigencia.

Los precios de referencia registrados este martes en el área metropolitana, en la modalidad de autoservicio, eran de Q43.69 para el diésel y, con la puesta en vigor del subsidio de Q8, quedarían en Q35.69.

Para el galón de gasolina superior, que se cotizaba en Q43.69, el precio quedaría en Q39.69 con el subsidio de Q4, y la regular, que estaba en Q39.49, se ofrecería al público a Q35.49.

Estos valores son solo de referencia, pues los precios de los combustibles tienden a variar en el área metropolitana y en la provincia, debido a la estructura de costos de traslado al consumidor en las distintas estaciones de servicio.

El diputado Orlando Blanco, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), aclaró que no habrá una ampliación al techo presupuestario vigente, sino que los recursos provendrán de economías del gasto actual. No obstante, algunos diputados plantearon la eliminación del IDP e incluso del impuesto al valor agregado (IVA) aplicado al galón de estos carburantes, lo cual podría alterar el sistema fiscal.

Aseguró que está pendiente definir el tiempo necesario para que la medida cobre vigencia.

Financiamiento interno

En relación con el origen de los recursos que financiarán esta subvención temporal a los consumidores, las autoridades del Ministerio de Finanzas expusieron que provendrán de ingresos tributarios, es decir, de la recaudación que capte la SAT, así como de saldos de caja, para cubrir los 60 días del apoyo estatal.

El ministro del ramo, Jonathan Menkos, afirmó que, al hacer una readecuación presupuestaria en las finanzas públicas, se ubicarán los fondos de manera interna, sin afectar lo que él llamó gasto prioritario, como salud, educación y seguridad pública, entre otros rubros.

Los equipos técnicos de esa cartera ya trabajan en una ruta de reasignaciones para cubrir el subsidio.

El funcionario reconoció que, en las previsiones de crecimiento económico de diciembre para este año, no estaba prevista la escalada del conflicto geopolítico internacional ni sus posibles consecuencias en el aparato productivo nacional, por lo que se hace necesario recurrir a este apoyo público, de manera que no perjudique la actividad económica, el empleo o los precios.