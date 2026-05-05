Falta de apoyo a la ley Antilavado detiene la sesión plenaria del Congreso

El Congreso se volvió a entrampar por la falta de acuerdos alrededor de la ley Antilavado, iniciativa que busca actualizar el marco legal para combatir el lavado de activos, pero que no termina de convencer a todos los diputados.

La sesión plenaria de este 5 de mayo tenía como punto principal la aprobación por redacción final de la iniciativa 6593, Ley Integral Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Pero la sesión se fue alargando por la amplia tramitación de iniciativas de ley, cosa que no es usual en esta legislatura, pero que suele ser utilizada cuando los diputados buscan ganar tiempo para consolidar acuerdos y conseguir votos.

La tramitación de las iniciativas se extendió por más de dos horas, mientras que en el hemiciclo los diputados conversaban para consolidar apoyo, no solo para la ley Antilavado, sino también para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).

Diputados de distintas bancas, bajo la condición de anonimato, confirman que las negociaciones para apoyar dicha propuesta de ley están de la mano con una posible reforma a la ley del MP.

Algunos congresistas buscan que el presidente pueda destituir al fiscal general ante la inminente salida de María Consuelo Porras, y por el próximo nombramiento que hará el presidente Bernardo Arévalo.

Personal del Congreso alistando más iniciativas de ley para ser leídas ante el pleno mientras los diputados buscaban acuerdos. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Al inicio de la décima legislatura, varios diputados oficialistas impulsaron propuestas para reformar la ley del MP, buscando una salida precipitada de Consuelo Porras, pero esas propuestas no avanzaron.

Como el primer negociador del presidente, el diputado Samuel Pérez, no tuvo éxito con ese asunto, posteriormente este rol lo asumió José Carlos Sanabria, quien fracasó buscando la reforma que permitiera a Arévalo destituir a Porras.

La discusión

A las 18.30 horas de este 5 de mayo las negociaciones parecían estar detenidas, pues no se contaba con los 107 votos para aprobar la ley antilavado, ni se tenían todos los consensos para reformar la ley del MP.

Después de concluir la extensa tramitación de iniciativas de ley y ante las constantes negociaciones alrededor de las reformas que dejarían vulnerable al sucesor de Porras, Sanabria y sus diputados optaron por quedar en silencio.

Samuel Pérez y el grupo Raíces durante la discusión alrededor de la ley antilavado. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Fue el diputado Pérez, acuerpado de los oficialistas que integran el comité pro formación Raíces, quien expuso ante el pleno, de manera oficial, las aparentes intenciones por reformar la ley del MP a cambio de apoyar la ley antilavado.

“Acá se trata de ver quiénes votan contra el lavado de dinero y quiénes son los lavadores”, dijo Pérez, presentando una moción verbal para priorizar la ley antilavado y buscando evitar que otra iniciativa fuera incluida antes que esa.

La sugerencia de Pérez hizo eco entre los diputados, consiguiendo que la ley antilavado quedará de prioridad, pero algunos legisladores se desmarcaron reduciendo la asistencia a menos de 107, la cantidad requerida para ser aprobada.

Entre las bancadas que se presume estaban impulsando las reformas la ley del MP por encima de la ley antilavado es el bloque Todos, pero el subjefe, Byron Rodríguez, rechazó esos señalamientos.

“Hemos evidenciado nuestro voto a favor, ha circulado que como bancada no queremos apoyar la ley contra el lavado de dinero, cosa que no es cierta”, enfatizó el congresista.

Conversaciones y llamadas telefónicas marcaron la sesión plenaria del Congreso. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Seguidamente, el diputado Orlando Blanco, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) razonó su voto, pidiendo que se explique qué temas se están negociando en el Congreso y que relacionan al MP.

“Como bloque votamos a favor, pero queremos saber qué es lo que se está negociando porque se fueron, nos dejaron dos horas y media esperando, pero se especula mucho, temas de MP, temas de Cicig y hasta de visas”, dijo.

El tercer razonamiento tras la moción fue el de la diputada Victoria Palala, negociadora del oficialismo, cercana al presidente y que busca revivir al partido Movimiento Semilla.

“El lavado de dinero no es un tema lejano, eso permite que las estructuras criminales crezcan, se infiltren y afecten la economía”, dijo la congresista exponiendo la necesidad de aprobar la ley.

Luis Contreras, presidente del Congreso, no respondió al cuestionamiento de Blanco, pero dijo que él y los integrantes de la Junta Directiva no van a abandonar el hemiciclo, incluso si eso amerita amanecer hasta que se tengan los 107 diputados presentes para aprobar la ley antilavado.

La iniciativa

Hace dos años, el 6 de mayo del 2024, a sus primeros meses como presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo hizo una caminata desde el Palacio Nacional hasta el Congreso.

Estuvo acompañado de sus ministros y algunos de los diputados más cercanos para presentar al Congreso una iniciativa, con la que buscaba cumplir una de sus promesas de campaña: destituir a la fiscal general, María Consuelo Porras.

Pero esa propuesta no caminó en el Congreso, las negociaciones no favorecieron al presidente y ese ofrecimiento de campaña fue quedando relegado mientras Consuelo Porras seguía cumpliendo su periodo constitucional.

La fiscal general dejará el cargo el 17 de mayo, no porque el Ejecutivo consiguiera su cometido, simplemente porque cumplió su segundo mandato frente al MP.

Pero ahora la misma iniciativa que Arévalo presentó, y que no tuvo éxito, esta siendo considerada para dejar vulnerable ante el futuro presidente al fiscal general que Arévalo está por nombrar.

Finalmente la sesión fue suspendida por el presidente Contreras, luego que los diputados se rehusaron a marcarse para aprobar con 107 votos la redacción final de la ley antilavado.